Sokak hayvanlarının dedesi 71 yaşında veteriner oldu

Samsun'da 42 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan Biyoloji Öğretmeni Fevzi Uyar, kendini sokak hayvanlarına adadı. Yılandere ve Gürgendağ mevkiinde belirlediği noktalarda hayvanlara atık tavuk parçaları ve kuru mama götüren Uyar, sayıları bine yaklaşan sokak köpeğini beslemeye çalışıyor.



AŞI VE PANSUMAN YAPIYOR ARTIK

Sokak hayvanlarının tedavilerini de yapmak isteyen Uyar, 69 yaşında başladığı Anadolu Üniversitesi Laborant Veteriner Sağlık Bölümü'nden bu yıl mezun oldu. Beslediği hayvanları tedavi etmeye de başlayan Uyar, aşılarını yapıyor, yaralarını pansuman ediyor. Uyar, çevresinde sokak hayvanlarının dedesi olarak tanınıyor.



MADDİ YÜKÜ AĞIR OLUYORDU



Tüm hayatını sokak hayvanlarına adayan Fevzi Uyar, “Bazı köpeklerde çeşitli hastalıklar oluyordu. Uyuz, enfeksiyon kapma riski olan yaralarla karşı karşıya kalıyorduk. Benim ve arkadaşlarımın veterinere 5-6 biner lira borçlarımız birikmeye başlamıştı. 'Acaba bazı müdahaleleri kendim de yapabilir miyim?' diye düşünerek bu okula girdim" dedi.

