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21 Aralık 2020 Pazartesi 01:22:00 - Güncelleme:21 Aralık 2020 Pazartesi 10:25:00

Sokak hayvanlarının dedesi 71 yaşında veteriner oldu

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Günde bine yakın sokak hayvanının yolunu gözlediği emekli öğretmen Fevzi Uyar, ‘Can dostların karnını doyurmak yetmez onları tedavi de edebilmeliyim' dedi. 71 yaşında, veterinerlik eğitimi aldı.

Samsun'da 42 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan Biyoloji Öğretmeni Fevzi Uyar, kendini sokak hayvanlarına adadı. Yılandere ve Gürgendağ mevkiinde belirlediği noktalarda hayvanlara atık tavuk parçaları ve kuru mama götüren Uyar, sayıları bine yaklaşan sokak köpeğini beslemeye çalışıyor.

AŞI VE PANSUMAN YAPIYOR ARTIK

Sokak hayvanlarının tedavilerini de yapmak isteyen Uyar, 69 yaşında başladığı Anadolu Üniversitesi Laborant Veteriner Sağlık Bölümü'nden bu yıl mezun oldu. Beslediği hayvanları tedavi etmeye de başlayan Uyar, aşılarını yapıyor, yaralarını pansuman ediyor. Uyar, çevresinde sokak hayvanlarının dedesi olarak tanınıyor.

MADDİ YÜKÜ AĞIR OLUYORDU

Tüm hayatını sokak hayvanlarına adayan Fevzi Uyar, “Bazı köpeklerde çeşitli hastalıklar oluyordu. Uyuz, enfeksiyon kapma riski olan yaralarla karşı karşıya kalıyorduk. Benim ve arkadaşlarımın veterinere 5-6 biner lira borçlarımız birikmeye başlamıştı. 'Acaba bazı müdahaleleri kendim de yapabilir miyim?' diye düşünerek bu okula girdim" dedi. 

Etiketler : Fevzi Uyar sokak hayvanları veteriner sokak köpeği
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