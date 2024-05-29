Sokak ortasında aldatma kavgası!

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29 Mayıs 2024 Çarşamba 17:39:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2024 Çarşamba 17:39:00

Sokak aldatma dayağı: Kadınlar saç saça birbirlerini yerde sürüklediler

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Şişli'de bir kadın, eşini kendisiyle aldattığını iddia ettiği kadına sokak ortasında saldırdı. Semtteki diğer kadınların da araya girmesiyle sokakta adeta meydan kavgası çıktı. Saç saça kavgada kadınların yerlerde sürüklendiği o anlar kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Şişli Kuştepe'de meydana geldi. Bir kadın, eşini kendisiyle aldattığını iddia ettiği kadını sokakta yürürken gördü. İki kadın arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.

SAÇ SAÇA KAVGADA YERLERDE SÜRÜKLENDİLER

Küfürlerin havada uçuştuğu kavgaya, semtteki diğer kadınlar da karışınca adeta meydan savaş çıktı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o anları cep telefonuyla bir erkek tarafından kayda alındı. Saça saça kavgada kadınlar yerlerde sürüklenirken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Etiketler : kadın saldırı şiddet şişli kavgası kadın kavgası
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