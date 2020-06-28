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28 Haziran 2020 Pazar 18:44:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 18:44:00

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

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YKS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Bakanlık, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

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