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25 Ocak 2024 Perşembe 12:15:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 12:15:00

Soğuk ve kar yağışı geliyor

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye yarından yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Önümüzdeki üç günlük süreçte kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Sıcaklıklar hafta sonu mevsim normallerinin altına düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, Türkiye yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

Bugün yurdun büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu geçecek. Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda kıyı kesimlerde sağanak iç kesimlerde kar ve karla karışık yağmur görülecek. Orta ve Doğu Akdeniz'de ise sağanak etkili olacak.

Yarın, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisiyle kuzey, iç ve doğu kesimlerde yağış görülecek. Yağışlar Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri ile Marmara'nın batısında kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak.

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE KAR ETKİLİ OLACAK

Hafta sonu yağışlı sistem etkisini sürdürürken, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerde kar ve karla karışık yağmur görülecek.

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

Ankara'da yarın güney kesimlerde hafif kar yağışı görülecek. Cumartesi günü parçalı bulutlu, pazar günü ise kent genelinde kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının yarın sıfırın altında 4, hafta sonu ise sıfırın altında 2 ila 3 derece arasında değişmesi bekleniyor.

İstanbul'da yarın sağanak, hafta sonu ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları, yarın 8, hafta sonu ise 6 ila 8 derece civarında seyredecek.

İzmir'de yarın yağış beklenmezken, hafta sonu şehrin kuzey kesimlerinde yağış görülecek. Hava sıcaklıkları yarın 14, hafta sonu ise 10-12 derce civarında seyredecek.

Etiketler : türkiye soğuk kar hava durumu
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