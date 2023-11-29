Şoför Nebahat'ten direksiyon dersi

Afyonkarahisar'ın "Şoför Nebahat"i, erkeklere otobüs kullanmayı öğretiyor. bir sürücü kursunda direksiyon eğitmeni olan Alime Küçükçelebi "Yıllarca servis şoförlüğü yaptım. Sonra eğitmenliğe başladım. Öğrencilere önce tuhaf geliyor, sonra alışıyorlar" diyor.

SÜRMEK İLE EĞİTİMİNİ VERMEK FARKLI

Afyonkarahisar'da evli ve üç çocuk annesi Alime Küçükçelebi, 2 yıldır kentte ağır vasıta direksiyon eğitimi veriyor. Otobüsü sürmenin çok farklı, öğretmesinin daha da farklı olduğunu anlatan "Şoför Nebahat" lakaplı Alime Küçükçelebi, "Bildiğimi aktarmak çok güzel. Gün içerisinde yoğun dersler ve kayıtlar oluyor. Hem otomobil hem otobüs eğitmeniyim. Çok memnunum" diye konuştu.

KADINLAR İSTERSE HERŞEYİ YAPABİLİR

Öğrencilerin kendisini gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Alime Küçükçelebi, "Büyük araçlar benim her şeyim. Antalya'da yıllarca servis şoförlüğü yaptım. Sonra eğitmenliğe başladım. Önce otomobil sonra otobüsle devam ediyorum. Öğrenciler ilk gördüğünde şaşırıyorlar. Önce tuhaf geliyor, sonra alışıyorlar. Kadınlar isterse her şeyi yapabilir. Bana 'Şoför Nebahat' diyorlar" dedi.

Öğrenci Hüseyin Kumartaş "Eğitime geldiğimde otobüs şoförünün erkek olduğunu düşünüyordum. Alime Hanım'ı görünce şaşırdım. Kurslarda beraber otobüs kullanırken herkes bize bakıyor" dedi.