Şoför amcanın kep gururu

Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesinde 2019 yılında 60 yaş üstü kişilerin başvurabileceği '60+ Tazelenme Üniversitesi' kuruldu. Üniversiteye okuma-yazma bilen 60 yaş üstü ücretsiz ve sınavsız olarak 88 öğrenci, kayıt yaptırdı. Onlardan biri olan minibüs şoförü Ekrem Aydın (66) da mezun oldu.

Dört yıllık eğitimin ardından önceki gün düzenlenen törende kep takıp, cübbe giyen ve mezuniyet sevincini ailesiyle yaşayan minibüs şoförü Aydın, "Buraya çok öğrenci taşıdım. Onlara özeniyordum. Hayatım çok değişti burada. Hayal bile edemiyordum. Sevinçliyim, mezun oluyorum" dedi.