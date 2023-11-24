Skandalın raporu ortaya çıktı!

Ünlü futbolcuları 'gizli fonla yüksek kâr' vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan'ın 226 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Fatih Terim, Volkan Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ve Semih Kaya gibi isimlerinin milyon dolarlar kaptırdığı olayda Denizbank Teftiş Kurulu'nun inceleme raporundaki değerlendirme dikkat çekti. Raporda "Erzan'ın 46 gün vadede dolar bazında %253 getiri vaadine inanılmış olsa bile bu dokümanlardan şüphelenilmemesi, elden ve üçüncü kişi üzerinden para verilmesi, ortalama zekaya sahip herhangi bir kişiden beklenmeyecek bir davranıştır" denildi.

Erzan ifadesinde, "Semih Kaya'ya aldı- ğından fazla ödedim bu paraları da Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan aldım" demişti.

'PARASINI DÖVEREK ALDI'

Öte yandan Seçil Erzan'ın, Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya'dan 3 milyon 500 bin dolar aldığı, parayı geri vermeyince de Semih Kaya tarafından dövüldüğü iddia edildi. Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube yayınında "Bu futbolcular para yatırdılar da kaç para aldılar geriye bundan bahseden yok. Mesela Semih Kaya'nın verdiğinden fazlasını aldığını biliyoruz. Ayhan Akman'ın da verdiğinden fazlasını aldığını biliyoruz" iddiasında bulundu.

'3 MİLYON DOLARIM VERİLMEDİ'

Fatih Terim verdiği ifadede, Seçil Erzan'ı 5 yıldır tanıdığını, bankanın da 11 yıllık müşterisi olduğunu söyledi. Fonla bir ilgisinin olmadığını, fon için kimsenin kendisinden para istemediğini kaydeden Terim, banka çalışanı Rüya Hanım'la yaşadığı tartışma sonrası üç hesabında bulunan 219 bin dolar, 47 bin 400 TL, 3 milyon doları eşinin başka bankadaki hesabına aktardığını kaydetti. Terim 3 milyon doların hala gönderilmediğini belirterek, "Seçil Erzan ve Rüya Hanım'dan şikayetçiyim" dedi.

ARDA TURAN - 7.5 MİLYON DOLAR

SEMİH KAYA - 3.5 MİLYON DOLAR

EMRE BELÖZOĞLU - 4.2 MİLYON DOLAR