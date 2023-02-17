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17 Şubat 2023 Cuma 15:01:00 - Güncelleme:17 Şubat 2023 Cuma 15:01:00

Skandal deprem yalanını kendi kanalı ifşa etti!

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Fatih Altaylı liderliğinde farklı yönlere savrulmaya başlayan Habertürk, skandal bir habere imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yıkılan binalar 99 öncesi' sözü üzerinden algı operasyonuna girişti. '10 ilin vahim bina tablosu' başlıklı haberinde binalara ait verilerin yer aldığı tabloyu çarpıtarak sistematik bir yalanı dolaşıma sokan HaberTürk, sonrasında yanlışından geri döndü. Daha önceden 'Bu mesleği bırakırım, manipülasyon yapmam' diyen Fatih Altaylı ise teyit etmeden yalan haber üzerinden manipülasyon yapmaya çalıştı.

Asrın felaketi sonrası Türkiye, yaralarını sarmak için canla başla çalışırken deprem üzerinden yürütülen dezenformasyonla da mücadelesini sürdürüyor.

Türkiye bu hususta büyük bir kenetlenme ve tek yürek olma örneklerini her fırsatta sergilerken depremin ilk gününden itibaren kaos ortamı oluşturmak isteyen provokatörler, masabaşı üretimi sistematik yalanları sosyal medya aracılığıyla dolaşıma soktu.

Dezenformasyonun ve asılsız bilgilerin en açık örneklerinden biri de HaberTürk'ten geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 7,7 ve 7,6'lık depremde yıkılan binaların yüzde 98'inin 1999 öncesi yapıldığını söylemişti.

Konuyu çarpıtma yoluna giden HaberTürk, "Depremin vurduğu illerdeki binaların yaşları" başlıklı tabloyu paylaşarak algı operasyonuna girişti.

Fatih Altaylı'nın ise yalan haberciliğin ürünü olan tabloyu doğrulamadan kendi sosyal medyasından paylaşarak kriz peşinde koştuğu görüldü.

Sonrasında gelen tepkiler üzerine HaberTürk, dolaşıma soktuğu tabloyu "Depremin vurduğu illerde ikamet edilen binanın inşa yılına göre hanehalkı oranı" başlığıyla değiştirmek zorunda kaldı.

HaberTürk'ten yapılan açıklamada, "10 ilin vahim bina tablosu" başlıklı haberimizde binaların yaşı ya da inşa yılı değil bu illerdeki hane halkının oturduğu konutların ortalama inşa yılları derlenmiştir. Ancak verilerin çarpıtıldığı görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Böylelikle Habertürk, çarpıtma yaptığını kabul ederek yazarı Fatih Altaylı'yı yalanlamış oldu. Manipülatif paylaşımlarıyla tescillenen Altaylı, özür dilemek yerine sesiz sedasız paylaşımını sildi.

Bu yaşanan son manipülasyon, geçen günlerde Fatih Altaylı'nın Habertürk programındaki konukları da şahit göstererek "Ben hayatımda hiç bir şeyi manipülasyon yapmadım. Bu mesleği bırakırım, manipülasyon yapmam" sözlerini akıllara getirdi.

Manipülasyon yapmadığını iddia eden Fatih Altaylı'nın yeni skandal sonrası mesleği bırakıp bırakmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Etiketler : HaberTürk FATİH ALTAYLI Deprem

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