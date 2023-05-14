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Siyasiler oyunu kullandı
14 Mayıs 2023 Pazar 11:10:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 11:10:00

Siyasiler oyunu kullandı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında siyasiler oylarını kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde oyunu kullandı.

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı olan Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile oyunu kullanmak için Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'na geldi.

Çavuşoğlu, 2333 numaralı sandıkta oyunu verdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt içinde ve dışında vatandaşların kullandıkları oyların vatana, millete huzur, istikrar, barış ve daha güçlü bir Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

BAKAN SOYLU OYUNU İSTANBUL'DA KULLANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu Gaziosmanpaşa'da Dobruca Ortaokulu'nda kullandı. Bakan Soylu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Etiketler : siyasi seçim oy kullanma mevlüt çavuşoğlu süleyman soylu
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