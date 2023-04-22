Siyasi partilerde bayramlaşma ziyaretleri

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Büyük Birlik Partisi (BBP), Demokratik Sol Parti (DSP), Demokrat Parti (DP), İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ile Yeniden Refah Partisi heyetleri AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Bayramlaşma sırasında "6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler", "seçim kampanyası süreci" ile "AK Parti'nin Çukurova İlçe Başkanlığı binasına silahlı saldırı ve İstanbul'daki seçim bürosu önünde silahla ateş açılması" konuları gündeme geldi.

Siyasi parti heyetlerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Ankara Milletvekili Orhan Yegin ve Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın ağırladı.

AK Parti'yi ilk olarak CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Murat Emir başkanlığındaki heyet ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, bayramın buruk geçtiğini dile getirerek, "Depremler dolayısıyla maalesef çok canımızı kaybettik. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, geride kalanların yaraları bizim yaramız. Devlet millet el ele yaraları birlikte saracağız." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Emir ise acılarla dolu bir bayramın yaşandığını belirtti.

Emir, "Her ne kadar ilkbahar olsa da hepimizin içinde bir acı büyümeye devam ediyor. Özellikle deprem bölgesinde vatandaşlarımızı görünce acılarımız katlanıyor. Allah bir daha böyle acılar bize göstermesin. Milletçe bu afetin üstünden en kısa zamanda kalkacağız." ifadesini kullandı.

"KÖY EVLERİMİZİN ANAHTAR TESLİMİ CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK"



Görüşmede, 14 Mayıs'taki seçimlerin millet için hayırlı olması temennisinde bulunulması üzerine AK Parti'li Uygur, seçim kampanyası sürecinin de hareketli geçtiğini söyledi.

Güzel müjdelerin bir bir hayata geçmeye devam ettiğini dile getiren Uygur, depremlerden etkilenen şehirleri yeniden imar ve ihya etmek için çalıştıklarını kaydetti.

Uygur, deprem bölgesinde konutların ve köy evlerinin temellerinin atıldığını belirterek, "Bugün yine ilk yapılan köy evlerimizin anahtar teslimi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilecek. Güçlü bir devletiz, güçlü milletiz. Milletçe tek yürek olduk, bundan sonraki süreçte de devlet millet birlikteliğiyle en kısa süre içerisinde büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz." diye konuştu.

CHP'li Emir'in, "Siz başlıyorsunuz; bitirmek, anahtarları teslim etmek bize nasip olacak." demesi üzerine Uygur, "Daha güçlü bir şekilde geliyoruz inşallah." ifadesini kullandı.

Emir ise, iktidara gelmeleri halinde deprem konutlarını bir kuruş bile almadan yapacaklarını, vatandaşları borçlandırmayacaklarını öne sürdü.

İSTANBUL'DA AK PARTİ SEÇİM İRTİBAT BÜROSU ÖNÜNDE SİLAHLA ATEŞ AÇILMASI



Dün AK Parti'nin İstanbul'daki seçim bürosuna yakın bir yerde silahla ateş açıldığının haberini aldıklarını dile getiren Emir, "Her partinin başına geldi böyle şeyler. Umuyoruz ki Türkiye barış, kardeşlik içerisinde milli birliğin hiç bozulmadığı huzurlu bir seçim dönemini yaşar. Hayırlı olan kazanır. Önemli olan milletimizdir, devletimizdir." dedi.

Milletin en doğru değerlendirmeyi yapacağını belirten Uygur, şunları kaydetti:

"Her şey milletimizin gözü önünde cereyan ediyor. Seçim bürolarımıza gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bunlar demokrasilerde olmaması gereken şeyler. Bunun yolu bu değil. Sorumluların en kısa sürede tespit edilip gerekli cezanın da yargı tarafından verileceğine inancımız tam. Demokrasi aslında bir şölendir. Böyle şeylere tevessül edilmesi bizi de üzdü. İstikametimiz belli. Bu tür saldırılar ya da hareketler bizi istikametimizden döndüremez. Demokrasiye inancı olanları zaten döndüremez."

"DEVLETİMİZİN GÜCÜ VE MİLLETİMİZİN DESTEĞİYLE BU YARAYI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ"



AK Parti heyeti, CHP'nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyeti ağırladı.

Durmaz, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününde bölgeye gittiklerini ve ilk andan itibaren devletin tüm kapasitesiyle bölgede olduğuna şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Depremlerden sonra bugüne kadar kapsamlı çalışmalar yapıldığını, çadır kent ve konteyner kentlerin ardından şimdi de Gaziantep Nurdağı'nda kalıcı konutlara depremzedelerin yerleşmeye başladığını hatırlatan Durmaz, 60 bin civarında deprem konutu ve köy evinin temelinin atıldığını, bir yıl içinde de vatandaşlara teslim edileceğini aktardı.

Durmaz, "Allah'ın inayeti, devletimizin gücü ve milletimizin desteğiyle bu yarayı hep birlikte saracağız." dedi.

AK Parti'li Uygur'un, Cumhur İttifakı olarak gelecek süreçte de çok daha güçlü bir şekilde yola devam edileceğini ifade etmesi üzerine Durmaz, "Sahada yaptığımız çalışmalar da bize onu işaret ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı ilk turda ezici bir çoğunlukla seçtireceğimizden zerre kadar şüphemiz yok. Parlamentoda da Cumhur İttifakı olarak çoğunluğu temin edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Durmaz, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı binasına yönelik saldırı ve İstanbul'daki seçim bürosu yakınında silahla ateş açılması dolayısıyla da geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Belgin Uygur ise bunların demokrasi ortamında olmaması, demokratik hak ve koşullarda mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "En şiddetli şekilde kınıyoruz. Faillerinin de en kısa sürede yakalanıp yargı önünde gerekli cezayı alacağından da hiç şüphemiz yok. Bu tür yollarla kimse bizi istikametimizden alıkoymayacaktır." ifadesini kullandı.

"HÜDA PAR HER ZAMAN BU ÜLKENİN BİRLİĞİNİ SAVUNMUŞTUR"



HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir başkanlığındaki heyet de bayram dolayısıyla AK Parti'yi ziyaret etti.

AK Parti ailesinin bayramını tebrik eden İmir, Adana ve İstanbul'da AK Parti teşkilatlarına dönük saldırılar dolayısıyla da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Depremin ilk gününden beri milletçe yaraları sarmak için çalışma yürütüldüğünü ifade eden İmir, "Depremle ilgili hassasiyetimizi devam ettirerek birlik beraberlik içerisinde bunun da üstesinden geleceğimize inanıyoruz." dedi.

14 Mayıs seçimini, bugüne kadar ortaya konan hizmetlerin bir devamı olarak gördüklerini ifade eden İmir, seçim sürecinin selametle atlatılabilmesi için siyasi partilere görevler düştüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklamasının ardından HÜDA PAR'a yönelik karalama ve iftiraların yapıldığını söyleyen İmir, "Bunu etik görmüyoruz. Elbette HÜDA PAR'ın politikalarına yönelik eleştiriler yapılabilir ama tamamen iftira ve karalama yönelik açıklamaları etik bulmuyoruz. HÜDA PAR her zaman bu ülkenin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü savunmuştur." dedi.

Bayramlaşma için BBP'den AK Parti'ye, Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Hakan Çelen ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tuğçe Özyolu geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ailesiyle Türk İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı kutladıklarını ifade eden Eren, 14 Mayıs seçimlerinde de Cumhur İttifakı ile yola devam edeceklerini kaydetti.

"TEKNOFEST GENÇLİĞİ GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR"



İYİ Parti de AK Parti'yi Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz'ın başkanlığındaki heyetle ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler ve sonrasında yürütülen çalışmaların ele alındığı görüşmede Uygur, vatandaşlarda devlete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvenin olduğunu dile getirdi.

İYİ Partili Yılmaz ise deprem felaketinin acısının tarifi imkansız bir şekilde herkesin önünde durduğunu, bu yaraların millet olarak birlikte sarılacağını söyledi.

Türkiye'nin 21. yüzyıla ayak uydurabilmesi için hızlanması gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Türkiye'nin bilgi dolu insanları, genç nesillerini dışarıya ihraç eden değil, onlarla birlikte dışarıda bu ülkeyi hedef haline getirecek bilim insanlarıyla ortaya koyacak ekiple birlikte Türkiye'yi 21. yüzyılın lider ülkelerinden birisi haline getirecek bir anlayışa ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Uygur ise 20 yıldır siyasetlerinin odak noktasına millete hizmeti koyduklarına işaret ederek, "20 yıldır eser ve hizmet üretme anlamında hem de hak ve özgürlükler anlamında büyük reformlara imza attık. TEKNOFEST gençliği gümbür gümbür geliyor. Gençler heyecanlı, ümit veriyor, üretiyor, ülkesinde ve devletinde üretme noktasında da enerjisi ve motivasyonu yüksek. 14 Mayıs'ta da milletimiz her zamanki teveccühüyle, basiretiyle sandıkta son sözü söyleyecek. Her şey açık ve net milletin gözünün önünde cereyan ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha güçlü bir şekilde biz yola devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bayram dolayısıyla DSP Genel Başkan Yardımcısı Metin Oktay ve beraberindeki heyet, DP Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı İrem Taşpınar ve beraberindeki heyet AK Parti'yi ziyaret ederek bayram tebriklerini iletti.

Ayrıca bayram kutlaması için Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem başkanlığındaki heyet, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı başkanlığındaki heyetle, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli başkanlığındaki heyet AK Parti'yi ziyaret etti.

MHP'DE SİYASİ PARTİLERLE BAYRAMLAŞMA



MHP'deki partiler arası bayramlaşmaya Genel Başkan Yardımcısı Karakaya ile Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Necmi Yıldırım ve İsmet Ağaç ev sahipliği yaptı. Bayramlaşmaya sırasıyla DSP, AK Parti, BBP, Yeniden Refah Partisi ve CHP geldi.

DSP Genel Başkan Yardımcıları Hikmet Aydemir ile Sevinç Erencan ve parti üyesi Ejder Onursal'dan oluşan heyeti kabulünde konuşan Karakaya, bayramlaşmanın güzel bir gelenek olduğunu, bunu devam ettireceklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu bayramın buruk geçtiğini dile getiren Karakaya, büyük felaketin altından kalkıldığını, yaraların sarılmasının zaman alacağını söyledi. Karakaya, "Bizler de Türk milleti olarak, devletimiz başta olmak üzere bu yaraların sarılması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

DSP ile 1999'da koalisyon ortağı olduklarını anımsatan Karakaya, DSP'nin merhum Genel Başkanı ve eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i rahmetle andı. O dönem iyi bir koalisyon ortaklığı yürüttüklerini dile getiren Karakaya, ortaklığın sistemin içinde bulunduğu durum nedeniyle 3,5 yıl sürebildiğini, vaktinde seçime gidemediğini söyledi.

Önceki sistemde ortalama koalisyon hükümeti süresinin 1,5 yıl olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle yönetimin daha istikrarlı hale geldiğini bildiren Karakaya, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bakılınca gerçekten yönetimde istikrar ve güçlü bir yönetimin oluşması açısından önemli bir zemin oluşturdu, iklim sağladı. Asıl, önemli belki de üzerinde çok da durmadığımız şey, demokrasinin gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki, yasama tarafındaki temsilde adaletin sağlanması. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte TBMM'deki temsil yüzde 98'lere çıktı. Şu an 14 tane parti var. 14 tane partiden 5'inin grubu var. Burası temsilde adaletin sağlandığı yer. Bunun anlamı vatandaşın verdiği oylar boşa gitmiyor."

Karakaya, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin halen parlamenter sistemin anayasasıyla yürütülmeye çalışıldığını belirterek, önümüzdeki dönem bu konuda çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Aydemir de depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu ve bu afetin altından kalkacağına inandığını kaydetti.

Yeni sisteme geçmekle bazı sorunların çözüldüğünü dile getiren Aydemir, Türkiye'de uygulanan başkanlık sisteminin dünyadaki örneklerinden farklı olduğunu kaydetti. Mevcut sisteme yönelik memnuniyetsizliklerin de bulunduğunu ifade eden Aydemir, "İnşallah onları da aşacağız zamanla. Her şey Türkiye için, milletimiz için daha olumlu, yapıcı, daha kalıcı olur." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ HEYETİYLE BAYRAMLAŞMA



AK Parti'den MHP'ye bayramlaşma için Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Reşide Yüksel ve Gençlik Kolları üyelerinden Osman Nuri Anbarkaya geldi.

MHP'li Karakaya, Karadeniz'deki doğal gazın devreye alınmasının önemine işaret ederek, "Türkiye enerjide bağımsız bir hale gelmeye çalışılıyor. Bugüne kadar Karadeniz oradaydı, rezerv oradaydı. Türkiye artık prangalarından kurtuldu. Gerçekten tam bağımsız bir Türkiye yönünde ciddi bir mesafe kat etti. Emeklemeyi geride bıraktı, yürümeye başladı. İnşallah önümüzdeki dönemde koşmaya başlayacak." diye konuştu.

AK Parti'li Erdoğan da depremler nedeniyle meydana gelen kayıplardan üzüntü duyduklarını belirtti ve "Büyüklerimiz o bölgeyi hiç bırakmadı, bölgede evleri yapıyor, devletimiz var oldukça hep birlikte bölgeyi kalkındıracağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılıp kullanıma sunulması, yerli otomobil TOGG'un üretime başlaması gibi müjdelerin de yaşanan güzel gelişmeler olduğunu belirtti.

BBP HEYETİYLE BAYRAMLAŞMA



Bayramlaşma için BBP'den MHP'ye Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Hakan Çelen ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tuğçe Özyolu geldi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne değinen Karakaya, pazartesi gününden itibaren Çankırı'dan mitinglere başlayacaklarını belirtti. Karakaya, "Ben 2018 seçimleriyle mukayeseli bakıldığında, 2023 seçimlerinin daha iyi sonuçlar vereceğini sahada görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli başta olmak üzere MHP camiasının bayramını tebrik eden BBP'li Eren, bayramın Türk İslam alemine hayırlar getirmesini diledi ve "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ülkemiz için hayırlı olanı istiyoruz." diye konuştu.

YENİDEN REFAH PARTİSİ HEYETİYLE BAYRAMLAŞMA



Yeniden Refah Partisinden bayramlaşma için Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve Mahalli İdareler Başkanı Mehmet Kaderli, Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner ve Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Osmanağaoğlu MHP'ye geldi.

Mevlüt Karakaya, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın milli bir kişiliğinin bulunduğunu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da çok güzel bir siyaset benimsediğini belirterek, izlenen bu siyasetin sonuçlara yansıması dileğinde bulundu.

Yeniden Refah Partili Kaderli, bayramın, Türk milletinin ve bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını dileyerek, "14 Mayıs seçimlerinin ülkemiz için hayırlı olmasını ve inşallah Cumhur İttifakı'mızın da zaferiyle neticelenmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Parti olarak, "Milli Görüş" geleneğini temsil ettiklerini dile getiren Kaderli, "Milli Görüş misyonu; ülkemizin ali menfaatleri ne gerektiriyorsa o konuda hiçbir zaman inisiyatif almaktan çekinmemiştir. Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi rakam ve makam beklentisi içerisinde değil milletimize faydalı olma noktasında." diye konuştu.

Çözüm önerileriyle Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerini bildiren Kaderli, "Geldiğimiz noktada karşı tarafa baktığımız zaman bütün terör örgütlerinin, ülkenin içeriden ve dışarıdaki menfaatlerine yönelik gayrı niyet taşıdığına emin olduğumuz insanların bir safta birleşmesi Yeniden Refah Partisine milli bir sorumluluk yükledi. Bu sorumluluğun gereği olarak Cumhur İttifakı'ndaki yerimizi aldık. Sahada da teveccühü görüyoruz, ilk turda da biz bunun meyvelerini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP HEYETİYLE BAYRAMLAŞMA



CHP'den bayramlaşma için Ankara Milletvekili Murat Emir ile Parti Meclisi üyeleri Semra Dinçer ve Deniz Demir geldi.

Mevlüt Karakaya, CHP'li misafirlerine ve partililere iyi bayramlar dileğinde bulundu.

Yaklaşan seçimleri hatırlatan Karakaya, "Ülkemiz ve demokrasi açısından katkı sağlayacak, birlik ve beraberliği pekiştirecek bir seçim olsun." diye konuştu.

CHP'li Emir, depremler nedeniyle buruk bayram yaşadıklarını, bu ortamda seçime gittiklerini dile getirdi.

Seçimlerin huzur ve kardeşlik içerisinde, demokrasiye hizmet edecek bir anlayışıyla geçmesi temennisinde bulunan Emir, "Umuyorum ki ülkemiz bu zor koşulların, bu ağır problemlerin altından yine milletçe, hep birlikte kalkacağız." dedi.

Mevlüt Karakaya, bayramlaşmaya gelen parti temsilcilerine, genel merkezi binasındaki Ziya Gökalp Kültür ve Sanat Sergi Salonu'nu da gezdirdi.

CHP GENEL MERKEZİNDE PARTİLER ARASI BAYRAMLAŞMA



CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık başkanlığındaki heyet, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığındaki heyetle görüştü.

AK Parti'nin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Karabıyık, bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve barış anlamına geldiğini, son dönemde deprem nedeniyle büyük acılar yaşandığını söyledi.

Bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni eden Karabıyık, "Huzurlu barış içerisinde kimseyi ötekileştirmeden kutuplaştırmadan sevgiyle nice güzel bayramlar olsun." dedi.

Seçim çalışmalarına ilişkin bilgi veren Karabıyık, "Seçim çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Umarım milletimiz en doğru kararı verecek. Sorunlara çözümlerle yaklaştık. Herkes için hayırlısı olsun. Kimseyi ötekileştirmeden sorunlara çözüm üreterek ve herkesin geleceğinin teminatı olarak yola çıktık. Herkesle beraber soframızı büyüterek neler yapacağımızı ifade etmeye çalıştık." diye konuştu.

Karabıyık, sevgiyi, barışı kardeşliği büyüterek devam edilmesinin önemine işaret etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bayramın buruk geçtiğini, millet ve devlet kaynaşmasıyla yaraların sarılması için büyük çaba gösterildiğini dile getirdi.

Seçim çalışmalarının sürdüğünü belirten İşler, "İnşallah hep birlikte huzur içinde bu seçimi de gerçekleştireceğiz. Milletimiz en doğru kararı verecektir. Milletimizin vereceği karar herkesin kabulüdür." diye konuştu.

İşler, "Bizler de kimseyi ötekileştirme taraftarı değiliz. Öyle olduğu için de 21 yıldır milletimiz bizi yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı tercih ediyor. Milletimiz bu dönemde de yaşanan olayları okuyor. Tabii ki siyasi vaatler var icraatlar var hepsini değerlendirecek. Milletin kararı en doğru karardır." İfadesini kullandı.

İYİ PARTİ'NİN ZİYARETİ



CHP heyeti, daha sonra İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz başkanlığındaki heyeti ağırladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, dün Adıyaman'da Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretçiler arasında bulunan bir kişinin sözlü tepki göstermesi ve sonrasında yaşananların üzücü olduğunu dile getirdi.

Lale Karabıyık, "Böyle olaylar seçim sonuçlarının algılandığı dönemlerde oluyor. Keşke olmasa. Provokasyonlar olabiliyor. Biz provokasyonlara alet olanlara da kızmıyoruz. Onları ötekileştirmiyoruz. Onların da geleceğinin teminatı biz olacağız." şeklinde konuştu.

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz da olaydan dolayı son derece üzgün olduklarını belirterek, "Demokratik, laik, sosyal hukuk devletine birbirimize kimlikler değil de değerler üzerinden sarılmaya ihtiyacımızın olduğunu bir kez daha gördük bu dönemde." dedi.

14 Mayıs'taki seçimlerin anlamının kadınlar açısından da çok önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, kadınların bu milletin asıl kurucu unsuru olduğunu söyledi.

HDP VE YEŞİL SOL PARTİ İLE GÖRÜŞME



CHP heyeti, daha sonra Yeşil Sol Parti MYK üyesi ve Toplumsal Muhalefetle İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Sevtap Akdağ başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

Karabıyık, CHP'nin hiç kimseyi ötekileştirmeden birlik beraberlik, barış içerisinde ve gerçekten sorunlara çözüm üreterek, geleceğin teminatı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Sevtap Akdağ da 14 Mayıs'taki seçimlerin yaşanan sorunların çözümü noktasında yol açıcı olacağını ifade ederek, "Seçim sonrasında açığa çıkan koşullarda gerçekten bir demokratik dönüşümün herkesin kendisini güvende hissettiği, huzur içerisinde eşit koşullarda var edebildiği bir coğrafyanın vatandaşları olarak yaşayacağı bir Cumhuriyeti, bir ikinci yüzyılda böyle eşit, özgür koşulların yaratılacağı bir Cumhuriyeti kurmanın artık tarihsel zamanının geldiğini ve bunun için siyasi iradelerin daha fazla rol alması, bu konuda daha kararlı durması ve bunun yolunu açması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Akdağ, Kılıçdaroğlu'na dün Adıyaman'da yaşanan olay nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

DSP İLE BAYRAMLAŞMA



CHP heyeti, daha sonra DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir başkanlığındaki heyetle görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, bayramın buruk geçtiğini, depremde ailelerini kaybetmiş vatandaşların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Seçim sürecine girildiğini, sevgi ve barış dilinin önemli olduğunu dile getiren Karabıyık, "CHP koca bir çınar. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi aynı zamanda. Bundan sonra da biz herkesi kucaklayarak, bütün sorunlara çözüm üreterek ve Türkiye'nin geleceğinin teminatı olarak çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir de deprem nedeniyle büyük can kaybı yaşandığını hatırlatarak, Türkiye'nin bütün bu felaketlerin altından kalkabilecek güçte olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na çalışmalarında başarılar dileyen Aydemir, "Biz çok baskı altına alındık örgütlerimiz tarafından, halkımız tarafından... Türkiye'de demokrasiye inanmış, demokratik laik bir hukuk devleti diye anayasamızda yerini almış birçok parti birbirleri ile birleşirken kimse baskı altına alınmıyor ama DSP bir ittifak içerisinde olmamasına rağmen, bir işbirliğinde iki üç tane vekille temsil edilmesi için yoğun baskı altına alındı. Bu baskıların neticesinde de olumsuz şeyler yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

DSP ve CHP'nin birbirine alternatif olsun diye kurulmadığını ifade eden Aydemir, birlik, bütünlük ilkesinden asla taviz verilmemesi gerektiğini kaydetti.

MHP, SAADET PARTİSİ, BBP, VATAN PARTİSİ, DP, ANAVATAN PARTİSİ VE GENÇ PARTİ İLE BAYRAMLAŞMA



MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay başkanlığındaki heyet, Vatan Partisi MYK üyesi Nusret Senem başkanlığındaki heyet, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren başkanlığındaki heyet, DP Teşkilat Başkanı Ahmet Uyanık başkanlığındaki heyet, Anavatan Partili Semih Narlı başkanlığındaki heyet, Genç Parti Genel Başkan Danışmanı Mert Buruşoğlu başkanlığındaki heyetler de CHP'ye ayrı ayrı bayram ziyaretinde bulundu.

CHP kabul heyetinde ise Karabıyık'ın yanı sıra Parti Meclisi Üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ile Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun yer aldı.