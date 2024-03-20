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Siyasette ikinci yenmiş de yenmiş vakası: Akşener'den itiraf gibi açıklama!
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20 Mart 2024 Çarşamba 20:49:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 20:49:00

Siyasette ikinci yenmiş de yenmiş vakası: Akşener'den itiraf gibi açıklama!

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Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde hezeyana uğrayan muhalefet cephesinde mağlubiyetin yankıları sürmeye devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferiyle ilgili çok çarpıcı bir ifadeler kullandı.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı seçiminde hezeyana uğrayan muhalefet cephesinde mağlubiyetin yankıları sürmeye devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferiyle ilgili çok çarpıcı bir ifadeler kullandı. Akşener'in ifadeleri akıllara Muharrem İnce'nin "Yenmiş de yenmiş" söylemini getirdi.

SİYASETTE İKİNCİ YENMİŞ DE YENMİŞ VAKASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17.kez seçim zaferi kazanmasına yıllar önce Muharrem İnce'nin yaptığı gibi atıf yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferleri muhalefette travmalara sebep oldu, üstüne skeçler yapıldı, Stand-up konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferlerinin sırrı belli: Millet ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında kalpten kalbe bir yol olması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bu son seçimim' açıklaması milyonlarca kişiyi üzmesi bunu ispatlar nitelikte.

"BIRAKAMAZSINIZ TÜRKİYE YÜZYILI'NIN KURTARICI LİDERİ OLARAK SİZE İHTİYACIMIZ VAR"

Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli, bu açıklamaya karşı net bir mesaj vererek, daha yapacak çok iş olduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE YAPACAK?

Buna bugüne kadar olduğu gibi yine millet karar verecek, Türkiye siyasetinde millet bitti demeden asla bitmez. Muhalefetin de muhalefet medyasının da umudu, Başkan Erdoğan'ın siyasetten emekli olması. Ancak buna Başkan Erdoğan kadar millet de karar verecek, çünkü millet bitti demeden bu şarkı bitmez...

Etiketler : Başkan Erdoğan Meral Akşener Seçim AK Parti Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı
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