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Siyasette 50+1 tartışması... Bakan Tunç: Reform ihtiyacı varsa uygulanır
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20 Kasım 2023 Pazartesi 12:16:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 12:16:00

Siyasette 50+1 tartışması... Bakan Tunç: Reform ihtiyacı varsa uygulanır

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Siyasetteki 50+1 tartışmalarına değinen Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istikrar sistemidir. Sistemde reform ihtiyacı varsa uygulanır." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satrbaşları:

(İsrail-Filistin meselesi) Türkiye olarak adaleti savunmaya devam edeceğiz.

Uluslararası Ceza Mahkemesinde mutlaka yargılanacaklar.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istikrar sistemidir.

Sistemde reform ihtiyacı varsa uygulanır.

Önemli olan Türkiye'yi demokratik, sivil, kuşatıcı yeni bir anayasaya kavuşturmak.

Etiketler : yılmaz tunç adalet bakan
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