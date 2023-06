Siyasetçi Yavuz Ağıralioğlu: Yeni bir siyasi mecra açacağız inşallah

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Siyasetçi Yavuz Ağıralioğlu açıklamalarda bulunarak, '' Yeni bir siyasi mecra açacağız inşallah.'' ifadelerine yer verdi.

''Yeni bir siyasi mecra açacağız inşallah.''

Benim bulabildiğim bir imkan diye sunabildiğim şey yeni nesil bir siyaset dili inşa etmek. Bu yeni nesil siyaset dilinin merkezine koyabildiğim ne varsa onu hükümete bakarak koyuyorum. Yani devletine, milletine, vatanına, bayrağına, aidiyeti varsa; eğitimi, ait olduğu, mensup olduğu camia hiçbir şey sormadan, Türk milletine mensupsanız, ne olursanız olun varsa siz bu memleketin birinci sınıf hizmetinin sunulabileceği eşiklerde temsilcisi olabilmelisiniz. Yani Alevisi, sünnisi, dindarı, laik, moderni, gelenekçisi neyimiz varsa tarihi kişilikler üzerinden kavga eden, tarihle bilek güreşi yapacak şekilde mevzilenen, mezarlarda bileylenen bir millet olmaktan çıkıp gelecek inşa etmek hevesiyle bir siyasi dil inşa etmeye çalışacağım. Kalbim buna yeter. Yeni bir siyasi mecra açacağız inşallah.

Partileşmek çok kolaydır. Parti kurulur. Ben partiyi çok rahat kurarım. Ama partiyi fiziken kurmak değil. Partiyi milletin kalbine kurmak lazımdır. AK Parti iki bin ikide milletin kalbinde kurmuş partinin üstünde tabela astı. Partiyi öyle kurmak lazım. Öbür türlü partiyi telefondan bir sürü arkadaşımız var. Teşkilat barajını kırk ilde işte şu kadar ilçede kurarsınız. Tabelayı kaldırırsınız. Seçime girme hakkınız olur. Ama ben milletin hizmet etme hakkını kazanan bir parti olabilsin isterim. Bir siyasi dil bir siyasi program, bir kadro, siyasi kurultay. Sonra bu bir zaman. Ama bütün bunlarda eşik şu. Biz bu memleketin şimdiye kadar olan yaşadığımız ama asla bu zamanda yaşamamak zorunda olduklarımızı iyi tespit etmeliyiz.

''AK Parti'ye oy veren seçmenin gönlünü kazanmak yerine gayri milli unsurlardan, devlet ve millet düşmanlarından medet ummak ne demek? "Kürtlerin oyları bize lazım" denildi tabi ki lazım. Önermenin yanlışlığına bakar mısınız, "Kürtlerin oyu lazımsa HDP ile görüşmek lazım" neden? HDP Kürtlerin ağası mı? Kürtlere bundan daha galiz bir hakaret olabilir mi?''

Yirmi yıldır iktidarda olan bir partiyi yirmi yıldır iddialarını da böyle dört başı mağdur bütün hedeflerini tutturamamış bir partiyi rakip olarak almışsanız onu yenememek, onun değil sizin kabahatinizdir. Dolayısıyla siyaseten ben şöyle bakıyorum. Mesela muhalefet 2023 hedeflerini bütçe hedeflerini, kişi başına milli gelir hedeflerini, eğitim hedeflerini, üniversitelerle ilgili, üretim hedeflerini, sanayimizle ilgili rekabet hedeflerini, ticaretimizle ilgili bu hedefleri yan yana koyup hedeflerle arasındaki açıklık milletin kalbine yürümek için fırsata dönüştürmelidir. AK Parti'ye oy veren seçmenin gönlünü kazanmak yerine gayri milli unsurlardan devlet ve millet düşmanlarından medet ummak ne demek ? Kürtlerin oyları bize lazım. Tabii ki lazım. Yani oyun, Kürt'ü, Alevi'si, Sünni'si, dindarı olmaz. Öyle kategorize etmeyi doğru bulmam. Kürtlerin oyları lazım, önermenin yanlışlığına bakar mısınız? Kürtlerin oyları lazımsa HDP'yle görüşmemiz lazım. HDP mi sorumlu bu Kürtlerin hepsinden? Yani Kürtlerimize bundan daha galiz bir hakaret olabilir mi ? Herkesin oyu lazımdır. Vatanına, milletine bağlı herkesin oyu lazımdır bize. Tasnif edilmiş alanın siyaseti tembelleştirdiğini düşünüyorum. Alevilerimizin oyları CHP'ye. Kürtlerimizin oyları HDP'ye. Milliyetçilerin oyları MHP'ye. Dindarların oyları AK Parti'ye. Siyasi tembellik sebebidir bu tasnif ediliş. Mesela bir Alevi AK Parti'ye oy verince tenkit edilir. Bir dindar İYİ Parti'ye oy verince tenkit ettir. Kürt MHP'ye oy verince tenkit edilir. Yani çaprazlama da bunları sorgulasanız problemli bir siyasal alan görülüyor. Halbuki şöyle olacak. Neye inanırsan neye ait olursan, hangi mezhepten, meşrepten olursan ol, bir Türkiye tasavvuruna oy vermen lazım.

"CHP ile ilgili tenkitlerimin ilk başıdır bu. Endişelerimizi kabaca hakaret etmek tenezzül edilen bir iş haline gelince ben o zaman dedim ki siz hükümeti tenkit ediyorsunuz, hükümetin siyasi körlüğünü eleştiriyorsunuz, eleştiri hattını siyasi körlükte tutuyorsunuz siz kör geliyorsunuz ahlak üstünlüğünüz yok dedim.''

Kaybedebiliriz korkusuna böyle galiz laflarla hakaret etmek ilk benim CHP ile ilgili en mühim tenkitlerimin ilk başıdır. Üç yıl önce dedim ki efendim sağ seçmenin oy verme isteksizliğini hesaba katmalıyız. Çünkü sağ seçmenin klasik oy verme isteksizliği size daha önce defalarca seçim kaybettirdi. Bu mevzuda kaybedebiliriz endişesi duyuyoruz gibi şeyler söyledik. Kelamı kibar ederek. Öyle kabalık da etmedik. Sonra bizim bu hassasiyetlerimiz şöyle davranılmasını gerektiren hassasiyetlerdir; siz kaybetmekten korkuyorsunuz ama o şartlarda eskiden kaybedebiliyorduk ama şimdi o şartlar geçerli değil. Bizi ikna etmeleri gerekir. Kabaca galiz laflarla hakaret etmek, tenezzül edilen bir iş haline gelince ben o zaman dedim ki bunlara siz hükümeti tenkit ediyorsunuz. Tahammülsüz diyorsunuz.

Hükümet on sene, on beş sene sonra siyasi sağır oldu. Siz sağır geliyorsunuz. Hükümetin siyasi körlüğünü eleştiriyorsunuz. Hükümet işinin eleştiri hattını böyle siyasi körlükte tutuyorsunuz. Siz kör geliyorsunuz. Dolayısıyla ahlak üstünlüğünüz yok. Yani iktidara eleştiride bulunduğunuz hiçbir mecrada ahlaki üstünlüğünüz yok. Siz eline fırsat geçmemiş adamlarsınız. Üstelik hükümet ilk başta idealizmini muhafaza etti. On sene on bir sene taşıyabildi. Ondan sonra işte yorgunluk başladı, bozulma başladı. İdealizm aşındı. On sene, on iki sene sonra bozulmuş bir siyasi iktidarı tenkit ediyorsunuz. Daha hiç iktidar yüzü görmediniz, tahammülsüzsünüz. Hoşgörüsüzsünüz, anlayışsızsınız, kabasınız .Trol var. Trolleri var diyorsunuz hükümetin. Sizde trolün feriştahı var. Anlayışsız diyorsunuz hükümete. Siz de anlayışsızlığın daniskası var. Efendim sağır diyorsunuz hükümete. Siz sağır geliyorsunuz.

'' Masadan kalkıldığı o 3 gün bize 30 yıllık küfür ettiler. Sizin iradeniz hilafına konuşanlara bu kadar hakaret edebildiğinize göre, siz sizin gibi düşünmeyenlerin canını okuyacaksınız demektir. Siz aslında iktidarı tenkit ederken kendinizi görüyorsunuz, iktidar ayna gibi oluyor galiba. O sövdüğünüz insanlar sizsiniz.''

O masadan kalkıldığı üç gün bizi otuz yıllık küfrettiler. İtiraz da ettik. Dedi ki efendim kazanılamayacağına inanıyoruz. Üç gün sürdü. Otuz yıllık küfrettiler bize. Ne faşistlik kaldı, ne saray müptelalığı kaldı, ne düşkünlük kaldı. En hafiflerini söylüyorum. Haddi hududu yok, ekranlarınızı kirletmeyecek olanlarını söylüyorum. Bu kadar kaybedebiliriz endişesine bu kadar kem sözle davranmaya hak gören insanlar iktidar olmadan iktidar olunca milletin başına ne saracaklarının korkusunu yaşattılar. Yani gelmeden böyleyseniz gelince nasıl olacaksınız? Sizin iradeniz hilafına konuşanlara bu kadar galiz laflarla hakaret edebildiğinize göre siz sizin gibi düşünmeyenlerin canına okuyacaksınız demektir. Dolayısıyla siz aslında iktidarı falan tenkit ederken siz kendinizi görüyorsunuz. İktidar ayna gibi oluyor galiba. Siz orada kendinizi görüyorsunuz. O sövdüğünüz, söylendiğiniz insanlar, siz kendinizsiniz. Dolayısıyla ben kerameti kendinden menkul adamların tahlillerini, siyaseti böyle matematik hesabıyla oturup oradan beş gelecek, buradan on gelecek, buradan yirmi gelecek diye toplayıp toplayıp Tayyip Bey'e karşı altmışta kazanıyoruz falan gibi bir hesabı Twitter'dan yaparsanız işte sonu 28 Mayıs'ta böyle olur. Bu da onlara ders olsun. Hayat daha dokunulabilir bir şeydir. Böyle Twitter'dan dokunabildikleriniz yetmez size. İnsanların bu kadar derdi varken kalplerine dokunamıyor, umuduna dokunamıyor, güvenlerini kazanamıyor, oy kazanmak için Kandil'den, Pensilvanya'dan medet umuyorsunuz.