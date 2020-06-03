Sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG'li terörist ele ele geçirildi
Resulayn'da sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG'li terörist ölü ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Resulayn'da masum sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG'li bir terörist, yol kontrol noktasında yapılan müdahale ile bölgeden kaçmış ve bu esnada bombanın infilak etmesi üzerine amacına ulaşamadan ölü olarak ele geçirilmiştir." denildi.
Resulayn’da masum sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG’li bir terörist, yol kontrol noktasında yapılan müdahale ile bölgeden kaçmış ve bu esnada bombanın infilak etmesi üzerine amacına ulaşamadan ölü olarak ele geçirilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/vPbmgjK7v5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2020
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor
- Fahrettin Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
- Irak'ın kuzeyinde teröristlerin barındığı 3 odalı mağara kullanılamaz hale getirildi
- CHP'nin skandal Mustafa Kemal imzalı maskesini ittifak yaptığı Kandil'in siyasi uzantısı HDP beğenmedi
- CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de maskeli soygun
- MEB'den flaş telafi eğitim açıklaması: 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek