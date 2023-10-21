"Siviller terörist sayılacak" diyen İsrail Gazze'de mülteci kampını bombaladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

İSRAİL, GAZZE'NİN KUZEYİNİ BOŞALTMAYAN SİVİLLERİ "TERÖRİST" SAYACAK

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tutarken, Gazzeli sivillere yönelik yeni bir katliam mesajı veren bir çağrıda bulundu.

İsrail ordusu tarafından, "acil uyarı" başlığı içeren ve havadan Gazze'nin kuzeyine bırakılan kağıtlarda, bölgedeki sivilleri etnik temizlikle tehdit eden şu ifadelere yer verildi:

"Gazze Şeridi sakinlerine: Gazze Vadisi'nin kuzeyinde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır. Gazze Vadisi'nin güneyine gitmeyen ve kuzey bölgesini boşaltmamayı seçen herkes, terör örgütünün ortağı sayılarak öldürülebilir."

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken söz konusu uyarı kağıtlarının fotoğraflarını AA muhabirine değerlendiren İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu kağıtlarda yazılan ifadelerin İsrail ordusuna ait olduğunu doğruladı.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde halkın yaklaşık yarısı bölgenin kuzeyinde yaşıyor.

İsrailli yetkililer, Gazze Şeridi'ne yönelik bir kara harekatını kesin olarak gerçekleşeceğini bildirirken, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla insanı güneye gitmeleri için günlerdir uyarıyor.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, dün de, Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istemişti.

İsrail ordusu, bugün de Gazze'nin kuzeyinde yer alan 20 hastaneyi boşaltılması için uyarmıştı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktığını belirtti.

21:50 İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, hava kuvvetlerinin bugünden itibaren Gazze'ye yönelik saldırılarını artırmaya başlayacağını söyledi.

21:41 İsrail, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampında bulunan pazar bölgesinin girişindeki 2 tane restorana havadan saldırdı. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu açıklandı.

21:20 Cezayir, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne Refah Sınır Kapısı'ndan acil insani yardımların ulaştırılması için Mısır ile hava köprüsü oluşturulacağını duyurdu.

21:09 Mısır, Filistinlilerin hayatının diğer insanların hayatından daha değersiz olmadığına dikkati çekerek Filistin halkına yönelik çifte standart uygulanmamasını istedi.

20:58 İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatına işaret ederek, "Gazze Şeridi'ne gireceğiz" dedi.

20:55 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 248 Filistinliyi öldürdüğü açıklandı.

20:54 Filistin Yasama Konseyi, İsrail'in 19 Ekim'de Gazze'deki evine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Bürosunun "ilk kadın üyesi" ve Hamas'ın Filistin Yasama Konseyi üyesi Cemile eş-Şanti için taziye mesajı yayımladı.

20:49 Hamas, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları sona erene kadar elinde tuttuğu İsrailli asker esirlerin akıbetini tartışmayacağını duyurdu.

20:21 İsrail savaş uçakları, Lübnan'da sınır üzerinde yer alan bazı bölgelere saldırı düzenledi.

20:05 Türk Kızılay, Gazze'deki hastane ve ambulansların bir aylık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek 400 bin litrelik akaryakıtın sağlanması için Filistin Kızılayı'na destekte bulunacak.

20:02 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gazze'deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı.

19:51 Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin güneyinden İsrail'e ait bir hummer askeri araç ile tankın hedef alındığını duyurdu.

19:28 Lübnan'daki Hizbullah, İsrail saldırısında bir mensubunun öldüğünü duyurdu.

18:32 Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Batılı ülkelerin İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümün savunucusu olduğu yönündeki iddialarının göz boyamaktan başka bir işe yaramadığını belirtti.

19:12 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Hamas'a karşı mücadelenin, Gazze'deki masum erkek, kadın ve çocukların insani durumu mümkün olan en üst düzeyde dikkate alınarak yürütülmesi gerektiğini söyledi.

18:50 Avustralya'nın Sidney, Brisbane ve Perth kentlerinde, Filistin'e destek ve dayanışma gösterileri düzenlendi.

18:27 Nevşehir ve Kayseri'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

18:24 Dünyaca ünlü sanatçı ve aktivistler, ABD Başkanı Joe Biden'dan, "İsrail ve Filistin arasında gerilimin düşürülmesi ve ateşkes çağrısı yapması" isteğinde bulundu.

18:11 İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden ayrılmak isteyen yabancılar ve farklı ülkelerden vatandaşlığı bulunan Filistinliler, çıkış için günlerdir zor şartlar altında Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını bekliyor.

17:54 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İtalya'nın farklı kentlerinde düzenlenen yürüyüş ve mitinglerle protesto edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalmayı tercih eden ve güneyine gitmeyen herkesi "terör örgütünün ortağı sayılacağını ve öldürebileceğini" duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden çalışanlarının sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu.

15:04 İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı sınır bölgelerini topçu atışı ve füzelerle vurdu.

14:41 İsrail saldırıları sonucu binlerce kişinin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'nde kimlikleri tespit edilemeyen parçalanmış cenazeler toplu mezarlara defnediliyor.

14:33 İsrail ordusu, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yakıt verilmeyeceğini duyurdu.

14:28 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ablukası ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan hastanelere acilen yakıt ulaştırılmaması durumunda bunun yaralılar ve hastalar için ciddi tehlikeler oluşturacağı uyarısında bulundu.

14:27 AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimin düşmesinin ve ilişkilerin normalleştirilmesinin her zamankinden daha acil olduğunu belirtti.

14:13 İsrail ordusunun, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan 20 hastaneyi boşaltılması için uyardığı, bunlardan 6'sının boşaltıldığı bildirildi.

14:06 Dışişleri Bakanı Fidan, "Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz. Yeni bir garanti mekanizması tasarlanıp hayata geçirilmelidir. Tarafların adil bir barış için attığı adımların garanti edilmesi gerekmektedir." dedi.

14:00 İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 1756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385'e yükseldi.

13:21 İsrailli Binbaşı David Baruch, Hizbullah'ın İsrail'e karşı ikinci bir cephe açmasından ciddi endişe duyduklarını söyledi. Lübnan sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki Kiryat Shmona kentinde AA muhabirine konuşan Binbaşı Baruch, Hizbullah ile İsrail ordusu arasında karşılıklı çatışmaların yaşandığı Lübnan sınırındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Hizbullah'ın İsrail'e karşı ikinci bir cephe açmasından çok endişeliyiz." diyen İsrailli komutan, bunun olmaması için "ellerinden geleni yaptıklarını" savundu. Hizbullah ile savaşmak istemediklerini dile getiren Baruch, şunları söyledi: Hizbullah ise bizim dikkatimizi güneydeki Gazze sınırından başka yere çekmek için mümkün olan her şeyi deniyor. Hizbullah'ın şu anda odaklandığı en büyük şey bu sanırım. Ta ki İran onlara bize savaş açmalarını söyleyene kadar. Bunun olmaması için uğraşıyoruz.

13:17 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsraillilerden 210'unun ailelerine bilgi verildiğini duyurdu.

12:53 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail ile Filistin arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez bir yardım konvoyunun Gazze'ye girdiğine ilişkin duyuruyu memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

12:19 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi.

11:58 Gazze Sağlık Bakanlığı: Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acilen yakıt ulaştırılmaması, yaralılar ve hastalar için ciddi tehlike oluşturacaktır.

11:55 İsrail basını, ABD ve Avrupa'dan bazı ülkelerin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne olası kara harekatını geciktirmesi için Tel Aviv yönetimine baskı yaptığını yazdı.

11:44 Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, yenidoğan bebekler için gerekli ilaçların bittiğini belirterek, "Elektrik 8 saat sonra bitmiş olacak ve bu bebekler ölecek. Temiz su bile yok, yalvarıyoruz, bu bebekleri kurtarın. Ne temiz su var ne ısınma var ne mama var. Yardım acil bir şekilde gelmezse bebekler ölecek." dedi.

11:40 Mısır Kızılayının Kuzey Sina Müdürü Halid Zayid, Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne geçen ilk yardım konvoyunun 20 tırdan oluştuğunu belirtti.

11:26 İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki hükümet, Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kuruluşundan, Refah Sınır Kapısı'ndan gelen yardımları Gazze'nin tamamına yönlendirmesini beklediklerini belirtti.

11:09 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün sağlık malzemelerinin kısa bir süre sonra Refah Sınır Kapısı üzerinden nihayet Gazze'ye hareket edeceğini belirtti.

11:01 Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Gazze'de 13 gündür devam eden çatışmalarda bildirilen ölü sayısının, 2014'te 50 gün süren çatışmalarda ölen toplam Filistinli sayısından yüzde 84 daha fazla olduğunu bildirdi.

10:48 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 352 Filistinlinin öldüğü açıklandı.

10:25 İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 1050 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

10:20 Refah Sınır Kapısı insani yardım için açıldı. Birleşmiş Milletler'e ait insani yardım tırları geçiş yapıyor.

10:18 AFP: Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardım konvoyu girişi başladı.

10:16 Reuters: Refah Sınır Kapısı'ndaki yardım kamyonları geçişe hazırlanıyor.

10:15 Hamas: İlaç, tıbbi malzeme ve bir miktar gıdanın olduğu 20 tır yardım bugün Gazze'ye girecek.

09:50 Hamas'ın siyasi bürosundan Mohammad Nazzal, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada İsrail ordusunun saldırganlığını durdurması halinde Hamas'ın sivilleri serbest bırakacağını açıkladı.

09:20 Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki Margaliot bölgesi yakınındaki Hunin yerleşim yerini vurduklarını açıkladı.

09:00 ABD İsrail Büyükelçiliği: Mısır'a geçiş için Refah Sınır Kapısı'nın 10.00'da açılacağı bilgisini aldık.

08:44 İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

08:33 Lübnan'ın güneyinden düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında 1 İsrail askerinin öldüğü, 3'ünün yaralandığı belirtildi.

07:48 İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 binanın tamamen yıkıldığı belirtildi.

06:51 İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedefleri vurduğu belirtildi.

05:56 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'da bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

04:53 Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Gazze'de İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana 16 gazetecinin öldüğünü duyurdu.

03:36 İsrail'in, Gazze'de yerinden edilen binlerce Filistinliye ev sahipliği yapan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait 5 merkezin boşaltılmasını istediği belirtildi.

02:28 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Filistinlilerin Gazze'den tehcir edilmesine ve her ne şekilde olursa olsun sivillerin hedef alınmasına karşı olduklarını belirtti.

01:57 Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin güneyindeki Kudüs Hastanesi'nde, "yeni bir hastane trajedisi" yaşanmaması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

01:39 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 1'i kadın 15 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

01:25 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesinin tahliye edilmesini istemesine tepki gösterdi.

01:22 Avrupa Birliği (AB) ve ABD liderlerinin, 27'nci zirve toplantısı sonucunda yapılan ortak açıklamada, İsrail'in yaşadığı saldırılar karşısında kendisini savunma hakkı bulunduğu belirtilerek "Gazze'deki kötüleşen insani krizden de endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

00:57 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı 2 ABD'linin "güvenli bir şekilde İsrailli yetkililerin elinde olduğunu" bildirdi.

00:49 Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1994 yılından beri iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Gauteng eyalet teşkilatı üyeleri, yürütme başkenti Pretorya'da Filistin'e destek mitingi düzenledi.

00:35 Avustralya Başbakan Anthony Albanese, İsrail-Filistin çatışması sebebiyle İsrail'i ziyaret etmeyeceğini açıkladı.

00:09 ABD Dışişleri Bakanlığındaki görevinden İsrail yanlısı tutumu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa eden Josh Paul, "Hiçbir İsrail askeri birimi insan hakları ihlalinden suçlu bulunmadı. (Güvenlik incelemesine yönelik) Sistem işlemiyor." dedi.

00:04 İsrail'in derhal boşaltılmasını istediği Kudüs Hastanesi'nin yönetimi ve sağlık personeli hastaneyi tahliye etmeyi reddederken, Hamas'a bağlı hükümet, ikinci bir hastane katliamı konusunda uyardı.

00:00 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki sağlık sisteminin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.