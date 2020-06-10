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10 Haziran 2020 Çarşamba 09:59:00 - Güncelleme:10 Haziran 2020 Çarşamba 09:59:00

Sivas'taki FETÖ soruşturmasında 3 zanlı gözaltına alındı

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Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, ikisi muvazzaf asker 3 şüpheli yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve ardışık yöntemle arandıkları tespit edilen astsubay A.Ş. ve uzman çavuş V.Ö. ile daha önce askeri sınavlara girdiği belirlenen Ş.A, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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