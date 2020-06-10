Sivas'taki FETÖ soruşturmasında 3 zanlı gözaltına alındı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve ardışık yöntemle arandıkları tespit edilen astsubay A.Ş. ve uzman çavuş V.Ö. ile daha önce askeri sınavlara girdiği belirlenen Ş.A, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.