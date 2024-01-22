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22 Ocak 2024 Pazartesi 12:15:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 12:15:00

Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e basan kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA

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Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e ayağıyla bastığı görüntüler sosyal medyada yer aldıktan sonra "dini değerleri aşağılama" suçundan gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ile Dernek Başkanlığı Seçimi esnasında başkan adaylarından S.K'nin, cami içerisinde dernek üyelerine konuşma yaparken Kur'an-ı Kerim'i üç kere öpüp alnına koyduktan sonra yere bırakıp ayağı ile üzerine bastığı belirtildi.

Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine S.K'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince "dini değerleri aşağılama" suçundan gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Konuyla ilgili Sivas Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Yüce Kitabımıza yapılan bu aşağılık hareketi şiddetle kınıyoruz. Bu tür kişiler hukuk önünde gereken cezayı alacaklardır." ifadesi kullanıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Etiketler : sivas kuranı kerim dini değerler aşağılama adliye
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