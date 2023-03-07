07 Mart 2023 Salı 17:37:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 17:37:00
Sivas 4,2 ile sallandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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