Şişli'de yol çöktü, çukura düşen araçlar kurtarıldı
Kaynak: AA
İstanbul Şişli'de, yol çökmesi sonucu çukura düşen park halindeki otomobil ile minibüs, vinçle kurtarıldı.
Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yolda çökme meydana geldi. Bu sırada, park halindeki otomobil ve minibüs çukura düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uğraşları sonucu, otomobil ve minibüs vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Polis, çukurun çevresine uyarı levhaları koyarak güvenlik şeridi çekti.
Belediye ekiplerinin yol çökmesiyle ilgili çalışmaları sürüyor.
- Şişli'de yol çöktü, çukura düşen araçlar kurtarıldı
- Tekirdağ'da PKK/KCK-PYD/YPG'li "sözde komutan" terörist tutuklandı
- Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü
- Başkan Erdoğan, Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti
- İstanbul Üniversitesi'nden ABD'deki üniversite öğrencilerine uygulanan şiddete kınama
- "15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş" iddiasına yalanlama