Şişli'de yol çöktü, çukura düşen araçlar kurtarıldı

Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yolda çökme meydana geldi. Bu sırada, park halindeki otomobil ve minibüs çukura düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uğraşları sonucu, otomobil ve minibüs vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Polis, çukurun çevresine uyarı levhaları koyarak güvenlik şeridi çekti.

Belediye ekiplerinin yol çökmesiyle ilgili çalışmaları sürüyor.