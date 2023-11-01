Şişli Mecidiyeköy'de bulunan Torun Center binasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi
01 Kasım 2023 Çarşamba 07:57:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 07:57:00
Şişli'de iş merkezinde yangın!
Son Dakika Haberleri.. Şişli Mecidiyeköy'de bulunan Torun Center binasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi
Mecidiyeköy'de bulunan iş merkezinin rezidans kısmında, dış cephede yangın çıktı. Yangının ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rezidansta kalanlar ise tahliye edildi.
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