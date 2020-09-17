Şişli-Mecidiyeköy metro hattında intihar girişimi
Kaynak: DHA
Şişli'deki metro istasyonunda 30 yaşlarında bir erkek şahıs raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu.
Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda bir kişi raylara atlayarak, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak kurtarılan 30 yaşlarındaki erkek hastaneye kaldırıldı.
Olay, Yenikapı - Hacıosman metro hattının Şişli istasyonunda, sabah saat 09.00 sıralarında yaşandı. İstasyonda bulunan bir kişi metronun geldiği sırada raylara atladı. Görevliler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Mecidiyeköy ve Beyoğlu İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler rayların altında kalan kişiyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çalışmalar sırasında Mecidiyeköy-Şişli ve Gayrettepe Metro İstasyonları kapatıldı. Metro kullanan vatman ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Metro İstanbul'dan açıklama
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilememektedir. Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapatılmıştır" denildi.
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