"Sırtını terör örgütlerine dayayanlara unutamayacakları bir ders verdiniz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

28 Mayıs'ta yüzde 78,54 gibi tarihi bir oy oranıyla bizlere sahip çıkan Gümüşhane'ye teşekkür ediyorum. Tarihimizin en kritik seçimlerinde sizler bize inandınız. Bize olan güveninizi de Türkiye ikinci olarak gösterdiniz.

(Muhalefet) 28 Mayıs'tan bu yana kendilerine gelemediler. Şu anda hala birbirleriyle dövüşüyorlar.

Son seçimlerde sadece 7'li koalisyon masasını devirmediniz, Pensilvanya'dan Kandil'e tüm destekçilerini sandığa gömdünüz. Türkiye üzerine plan yapanların oyunlarını bozdunuz. Terör örgütlerine sırtını dayayanlara unutamayacakları bir ders verdiniz.

Gümüşhane'de hepsi farklı alanlarda, 1 milyar 100 milyon lira tutarında 52 kalem eser, hizmet ve yatırım tamamlandı.

Şehrimizi yeni projelerde destekleyeceğiz. Ulaşımdan, sanayi ve üretime şehrimizin taleplerinin karşılanması için elimizden geleni yapacağız. Bunları söylerken CHP Genel Başkanı gibi laf olsun diye söylemiyoruz.

Biz, verdiği sözü Ankara'ya dönünce unutanlardan değiliz. Biz, seçim dönemi atıp tutan, sonra bir daha ardına bakmayanlardan değiliz. Biz, sözünün eri bir partiyiz. Biz, sözünü senet olarak kabul eden bir ittifakız.

'İlk Evim' projesiyle Gümüşhane'de toplam 398 konut inşa edeceğiz. 'İlk Evim Arsa' projesi ile 260 konutluk, altyapısı hazır müstakil ve müşterek arsalarımızı sizlerin hizmetine sunacağız.

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