Sırt sivilcelerine ilaçsız çözümler

Yoğun yağ salgısı ve ciltten atılmayan ölü hücreler gözeneklerin tıkanmasına sebep olur. Biriken yağ salgısı iltihaplanarak T bölgesi, dekolte, sırt ve kol sivilce oluşan bölgelerdendir. Peki, sırt sivilcesinden hızlı şekilde nasıl kurtuluruz? Detaylar haberimizde...

Sırt sivilcesi için kendi kendinize alacağınız önlemler

İpek ve yumuşak kumaşları tercih edin. Sentetik ve rahatsız kumaşlardan kaçının. Sert kumaş tercih etmek, vücudun sürtünmesiyle derinin tahriş olmasına sebep olur.

Aynı çarşafı bir haftadan fazla kullanmayın. Uyuduğunuz yerin hijyenli olmasına dikkat edin.

Duş alırken kullandığınız kimyasal içeren şampuanlar da ciltte ve vücutta sivilceye sebep olur.

Sırtta oluşan sivilcelerin ciltte oluşan sivilcelerden hiçbir farkı yoktur. Oluşumu da aynıdır, yapısı da. Yoğun yağ salgısı ve ciltten atılmayan ölü hücreler gözeneklerin tıkanmasına sebep olur. Biriken yağ salgısı iltihaplanarak T bölgesi, dekolte, sırt ve kol sivilce oluşan bölgelerdendir.

Hormonal dengesizlik, stres, yanlış beslenme, duş sırasında ortak lif kullanımı ve yanlış hijyen sırt sivilcelerine sebep olabiliyor.