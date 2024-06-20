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20 Haziran 2024 Perşembe 15:57:00 - Güncelleme:20 Haziran 2024 Perşembe 15:57:00

Sırt sivilcelerine ilaçsız çözümler

Kaynak: GUNES.COM

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Sivilce ve siyah noktalar sadece yüzde değil vücutta da meydana gelebiliyor. Deri üstünde ve deri altında meydana gelen sivilceler kontrolsüzce oluşuyor. Yer mekân ve zaman seçmeyen arsız sivilceler sırtımızda da ortaya çıkabiliyor. Bu da vücudun estetikliğini bozarak kötü bir görüntü oluşturuyor. İşte sırtı açık kıyafet, açık renkli kıyafet giymekten çekinen, sırtında sivilce olmasından rahatsız olanlar için sırt sivilcesinden kurtulma yöntemleri…

Yoğun yağ salgısı ve ciltten atılmayan ölü hücreler gözeneklerin tıkanmasına sebep olur. Biriken yağ salgısı iltihaplanarak T bölgesi, dekolte, sırt ve kol sivilce oluşan bölgelerdendir. Peki, sırt sivilcesinden hızlı şekilde nasıl kurtuluruz? Detaylar haberimizde...

Sırt sivilcesi için kendi kendinize alacağınız önlemler

İpek ve yumuşak kumaşları tercih edin. Sentetik ve rahatsız kumaşlardan kaçının. Sert kumaş tercih etmek, vücudun sürtünmesiyle derinin tahriş olmasına sebep olur.

Aynı çarşafı bir haftadan fazla kullanmayın. Uyuduğunuz yerin hijyenli olmasına dikkat edin.

Duş alırken kullandığınız kimyasal içeren şampuanlar da ciltte ve vücutta sivilceye sebep olur.

Sırtta oluşan sivilcelerin ciltte oluşan sivilcelerden hiçbir farkı yoktur. Oluşumu da aynıdır, yapısı da. Yoğun yağ salgısı ve ciltten atılmayan ölü hücreler gözeneklerin tıkanmasına sebep olur. Biriken yağ salgısı iltihaplanarak T bölgesi, dekolte, sırt ve kol sivilce oluşan bölgelerdendir.

Hormonal dengesizlik, stres, yanlış beslenme, duş sırasında ortak lif kullanımı ve yanlış hijyen sırt sivilcelerine sebep olabiliyor.

Etiketler : sırt sivilcesi sırtta akne vücut sivilceleri
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