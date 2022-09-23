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Sırp organize suç örgütü elebaşının cinayet zanlılarından 10'u tutuklandı
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23 Eylül 2022 Cuma 16:12:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 16:12:00

Sırp organize suç örgütü elebaşının cinayet zanlılarından 10'u tutuklandı

Kaynak: AA

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Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Ülkesinde "Skaljari" isimli organize suç örgütünün elebaşlarından Juvan Vukotiç'in Şişli'de motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de 3 yıl önce yakalanan ve Sırbistan'a teslim edildikten sonra orada serbest bırakılan, İstanbul'a sahte kimlik ve pasaportla tekrar giriş yapan Vukotiç'in öldürüldüğü yerden başlayarak 200 noktada 1700 saat kamera kaydını incelemişti.

Ekipler, saldırıyı kırmızı bültenle arandığı için İtalya'da yakalanan Türk B.B'nin elebaşı olduğu suç örgütünün üyeleri E.E. ile Y.D'nin işlediğini tespit etmişti. Tüm şüphelileri, adreslerini ve kaçış güzergahlarını belirleyen ekiplerin İstanbul, İzmir, Zonguldak, Antalya ile Artvin'de gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 sahte pasaport, çeşitli ülkelere ait 11 sahte kimlik, 3 uydu bağlantılı GPS cihazı ve olayda kullanılan 2 silah ele geçirilmişti.

Öte yandan şüphelilerin telefon, bilgisayar ve flaş belleklerinde yapılan incelemelerde, saldırının nasıl gerçekleştirildiğine dair çok sayıda örgütsel doküman bulunmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile E.S, Y.D, E.E, E.T. ile F.Y'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Etiketler : organize suç örgütü sırp cinayet
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