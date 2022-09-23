VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ermenilerden 110 sene sonra gelen itiraf
Sırp çete lideri öldürülmüştü! 1.5 milyon Euro'luk vahşet
30 milyonu aştı! Bakanlık turizmde dikkat çeken rakamları paylaştı
Tamamlayıcı sağlık sigortasında prim üretimi 7 ayda yüzde 143 arttı
Para Halter Avrupa Şampiyonası başlıyor
Türkiye'nin küresel ölçekteki diplomasi trafiği
Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı 500 bine yaklaştı
17. Alanya Uluslararası Caz Günleri başladı
"Devran-ı Şerif"
Berlin'de bir ilk
SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat! Tüm emeklilik sistemi değişiyor
ABD'ye karşı hamle! Rusya'dan sürpriz KKTC kararı
Tüketici ve konut kredilerinde yeni dönem!
MİT'ten PKK'ya ağır darbe!
Kılıçdaroğlu adaylık için gizli görüşme yapıyor
Kahire Yunus Emre Enstitüsünde Yüz Yüze Türkçe Kurslarina Yoğun Talep
Doğudan batıya etkili diplomasi
Rusya iddiaları reddetti
Rus-Ukrayna barışı için yine devreye gireceğim!
Köşeye sıkışan Putin artık daha tehlikeli
Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
"Işık hadisesi"ni izlemek için sabah namazında bir araya geldiler
Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Ben kolay kolay vazgeçmem
23 Eylül 2022 Cuma 12:14:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 12:15:00

Sırp çete lideri İstanbul'da infaz edilmişti... Dehşete düşüren detaylar! 1,5 milyon euro karşılığında öldürülmüş

Kaynak: AA

ABONE OL

Polis ekipleri, suç örgütü elebaşı Vukotiç'in öldürüldüğü yerden başlayarak 200 noktada 1700 saat kamera kaydını inceledi. Saldırının Sırbistan'da yüklü miktarda uyuşturucunun kaybolmasıyla ilgili olduğu öğrenildi.

Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç İstanbul'da öldürülmesi ve cinayet zanlılarının yakalanma detayları ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkesinde "Skaljari" isimli organize suç örgütünün elebaşlarından Juvan Vukotiç'in Şişli'de motorlu iki şüphelinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesi üzerine çalışma başlattı.

Türkiye'de 3 yıl önce yakalanan ve Sırbistan'a teslim edildikten sonra orada serbest bırakılan, İstanbul'a sahte kimlik ve pasaportla tekrar giriş yapan Vukotiç'in öldürüldüğü yerden başlayarak 200 noktada 1700 saat kamera kaydını inceleyen ekipler, saldırıyı kırmızı bültenle arandığı için İtalya'da yakalanan Türk B.B'nin elebaşı olduğu suç örgütünün üyeleri E.E. ile Y.D'nin işlediğini tespit etti.

Vukotiç'i 4 ay izlemişler

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vukotiç'in öldürüldüğü aracın altında ve bagajındaki döşemenin altında GPS cihazı bulmasının ardından çalışmalarını derinleştirdi.

Polis ekipleri, Vukotiç'in, Karadağ'da tutuklu olan B.C'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütünün üyeleri E.E, E.T. ve F.Y. tarafından İzmir'den kiralanan bir otomobil ile 4 ay boyunca takip edildiğini ortaya çıkardı.

Şüphelilerin takip dönemlerinde Vukotiç'e yönelik birkaç kez daha silahlı saldırı girişiminde bulundukları ancak eylemi gerçekleştiremedikleri öğrenildi.

Sırbistan'daki uyuşturucu anlaşmazlığı saldırıyı gerçekleştirdi

Karadağ'daki makamlarla da bilgi alışverişi yapan emniyet yetkilileri, 2014 yılından bu yana "Skaljari" ve "Kavac" isimli suç örgütlerinden 50 kişinin silahlı saldırılarda öldürüldüğünü, bunun nedeninin de uyuşturucu anlaşmazlığı olduğunu bilgisini aldı.

Ekipler, İstanbul'daki saldırıyı "Kavac" isimli suç örgütü elebaşları Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic'in yaklaşık 1 milyon avro karşılığında yaptırdığını ortaya çıkardı.

Saldırının Sırbistan'da kaybolan yüklü miktarda uyuşturucu nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi.

İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon

Tüm şüphelileri, adreslerini ve kaçış güzergahlarını belirleyen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğun çalışmanın ardından 5 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

İstanbul, İzmir, Zonguldak, Antalya ile Artvin'de gerçekleşen operasyonda olayla ilişkili 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 sahte pasaport, çeşitli ülkelere ait 11 sahte kimlik, 3 uydu bağlantılı GPS cihazı ve olayda kullanılan 2 silah ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerin telefon, bilgisayar ve flaş belleklerinde yapılan incelemelerde, saldırının nasıl gerçekleştirildiğine dair çok sayıda örgütsel doküman bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile E.S, Y.D, E.E, E.T. ile F.Y'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Etiketler : Sırp organize suç örgütü elebaşı Radoje Zivkovic Zdravko Perunovic İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kendi spor arabasını yaptı

Kendi spor arabasını yaptı
Aileye göre araba seçiyorum

Aileye göre araba seçiyorum
İstemesen de duyuyorsun

İstemesen de duyuyorsun
Şiddeti geri çekti

Şiddeti geri çekti
Çocuk özlemi

Çocuk özlemi
En güzeli seçecekler

En güzeli seçecekler
Karadeniz âşıkları

Karadeniz âşıkları
SMA'lı aile belli oldu

SMA'lı aile belli oldu
Bahçeden sofraya

Bahçeden sofraya

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes