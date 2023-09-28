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28 Eylül 2023 Perşembe 10:37:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 10:37:00

Şırnak'taki 14 bölge 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi oldu

Kaynak: IHA

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Şırnak ve ilçelerinde 14 bölge, 15 gün süreyle “geçici özel güvenlik” bölgesi ilan edildi.

Şırnak ve ilçelerinde 14 bölge, 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik" bölgesi ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçeleri arasında kalan 14 bölgenin 28 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Bestler Dereler Bölgesi, Kurt Dağı Bölgesi, Kureşin Bölgesi, Karaçalı T. Bölgesi, Kel Mehmet D. Bölgesi, Serin V. Bölgesi, 2088 Rk T. Bölgesi, Küçük Su Y. Bölgesi, Gabar Dağı Bölgesi, Altın Dağ Bölgesi, İncebel Dağ Bölgesi, Oymakaya Bölgesi, Tanin Tanin Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 28 Eylül (dahil) 2023 - 12 Ekim (dahil) 2023 tarihleri arasında "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi.

Etiketler : şırnak güvenli gölge gündem
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