Şırnak'ta uyuşturucuya operasyon

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Ticaretini yapan şahısların deşifre edilerek suç ve suç unsurlarının engellenmesine yönelik 85 farklı adrese, 158 ekip, 799 personel, 55 Özel Harekat timi, 10 narkotik köpeği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.

799 PERSONEL İLE DEV OPERASYON 65 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Şırnak Merkez, Cizre, Silopi ve Uludere ilçeleri ile Van ve Mardin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 799 personel ve 10 narkotik köpeği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.

86 şüpheliye yapılan operasyonlarda, 65 şüpheli gözaltına alınarak haklarında resmi işlemler başlatıldı. 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik takip çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Operasyonlarda; (3,650) kg Eroin maddesi, (5,601) kg Metamfetamin maddesi, (2) adet av tüfeği, (5) adet tabanca, tabancalara ait (8) adet şarjör ve (96) adet mermi, (3) adet hassas terazi, (3) adet telsiz, Çok sayıda sentetik hap, uyuşturucu ve uyarıcı madde ayrıca bunları kullanmak için çok sayıda aparat ele geçirildi.

CİZRE'DE 22 ADRESE ŞAFAK OPERASYONU

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 22 adrese şafak operasyonu düzenlendi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda 4 kilo eroin ele geçirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen deliller sonrası harekete geçerek, ilçe genelinde bulunan 22 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çok sayıda polisin katıldığı, Özel Harekât Polislerinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyon sırasında şüphelilerin üst ve ev aramalarında 4 kilo eroin ele geçirildi. Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.