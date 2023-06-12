VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Paris'te Fransa, Almanya, Polonya zirvesi
Azerbaycan'da Başkan Erdoğan onuruna yemek verildi
HDP, Kılıçdaroğlu'na rest... "Yerel seçimlerde aday çıkartabiliriz"
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK 8 şüpheli yakalandı
Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı çarşamba günü yapılacak
Suç örgütü lideri İlyas Alaattin Saral tutuklanarak cezaevine gönderildi
12 Haziran 2023 Pazartesi 22:05:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 22:05:00

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK 8 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Şırnak'ta gerçekleştirilen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şırnak'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sağ yakalanan veya teslim olan terör örgütü mensuplarının ifade ve teşhislerini değerlendiren güvenlik güçleri, örgüte yardım ve yataklık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, HDP Beytüşşebap ilçe eş başkanı ile HDP ilçe yönetimi üyesi ve 1 muhtarın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Şırnak'ın Beytüşşebap, Cizre ve Silopi ilçelerindeki operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 8'i yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların adli işlemlerinin devam ettiği, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Etiketler : ŞIRNAK TERÖR OPERASYON
Kenan'lı başlangıç

Kenan'lı başlangıç
Hem yazdı, hem söyledi

Hem yazdı, hem söyledi
Defne'ye mutluluk temennisi

Defne'ye mutluluk temennisi
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Ertaş'ın filmi gösterime girmeyecek

Ertaş'ın filmi gösterime girmeyecek
Düğün hazırlığı

Düğün hazırlığı
Karadeniz buluşması

Karadeniz buluşması
Dudaklarımı küçültecektim

Dudaklarımı küçültecektim
Gomis'i çok seviyorum

Gomis'i çok seviyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX