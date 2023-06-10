Şırnak'ta terör operasyonu: 2 tutuklama
Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik icra edilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sinin tutuklandığın bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; daha önce sağ ele geçirilen terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde yapılan operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- TKP/ML-TİKKO terör örgütüne yönelik operasyon çerçevesinde 7 şüpheli gözaltına alındı
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti
- Batman'da PKK-KCK-PYD-YPG terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik operasyon
- Bakan Koca'dan, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin açıklama
- AK Parti'den tramvay kazası yaralılarına ziyaret
- Şırnak'ta terör operasyonu: 2 tutuklama