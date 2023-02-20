Şırnak'ta terör operasyonu: 1 tutuklama
Kaynak: AA
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 13-19 Şubat'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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