Şırnak'ta terör operasyonu: 1 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 13-19 Şubat'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.