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20 Şubat 2023 Pazartesi 19:08:00 - Güncelleme:20 Şubat 2023 Pazartesi 19:08:00

Şırnak'ta terör operasyonu: 1 tutuklama

Kaynak: AA

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Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 13-19 Şubat'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler : Operasyon Valilik terör örgütleri FETÖ

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