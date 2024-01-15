Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı
Kaynak: AA
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 3 şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi.
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