VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze işgalinin faturası ağır oldu: Ordu'dan geri çekilme kararı
Gizli fon davasında ara karar: Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı
İşgalci İsrail kana doymuyor: 15 milyar dolarlık ek savaş bütçesi onaylandı
Guterres, Gazze'de durumun ciddiyetine dikkati çekti
Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı
15 Ocak 2024 Pazartesi 20:43:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 20:43:00

Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi.

Etiketler : Spot Şırnak operasyon PKK/KCK Gözaltı
Kolpaçino albümü

Kolpaçino albümü
Çekim sonrası hastanelik oldu

Çekim sonrası hastanelik oldu
Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar

Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar
10 yıldır estetik yaptırmamış

10 yıldır estetik yaptırmamış
Yaşam Koçu galada

Yaşam Koçu galada
‘Kopuk' heyecanı

‘Kopuk' heyecanı
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu
Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem

Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem
Çağatay sessizliği

Çağatay sessizliği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX