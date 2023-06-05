VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
KGM, birçok ilde meydana gelen sele ilişkin açıklama yaptı
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir final maçının hakemi belli oldu
Kaçakçılara göz açtırılmıyor: Şırnak'ta 52 gözaltı
İran'dan, Suudi Arabistan adımı: Riyad Büyükelçiliği açılıyor
Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ'ye operasyon: 8 gözaltı
BM'den soruşturma talebi
05 Haziran 2023 Pazartesi 20:27:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 20:27:00

Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ'ye operasyon: 8 gözaltı

ABONE OL

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon başlattı. Şırnak il merkezi ve ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 5 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise ilgili birime teslim edildi.

Etiketler : pkk fetö şırnak
Mine Tugay: Köy hayatını seviyorum

Mine Tugay: Köy hayatını seviyorum
Bebek değil, evlilik kilosu

Bebek değil, evlilik kilosu
Instagram'da dolandırılıyordu

Instagram'da dolandırılıyordu
Kendi şarkısını yorumladı

Kendi şarkısını yorumladı
Keyfimiz yerinde mutluyuz

Keyfimiz yerinde mutluyuz
Konserin geliri depremzedelere

Konserin geliri depremzedelere
Yaz sezonunu Icardi'yle açtı

Yaz sezonunu Icardi'yle açtı
Şefler Kapadokya'da buluştu

Şefler Kapadokya'da buluştu
Ankara'yı salladılar

Ankara'yı salladılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX