Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ'ye operasyon: 8 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon başlattı. Şırnak il merkezi ve ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 5 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise ilgili birime teslim edildi.