Şırnak'ta kaza geçirmişlerdi... Başkan Erdoğan'ın koruma ekibinden bir polis memuru daha şehit düştü
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan'ın koruma ekibi dün Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit olurken 2 polis yaralanmıştı. Yaralanan Polis Memuru İlker Duran da kurtarılamayarak şehit oldu.
Cizre- Nusaybin kara yolunda karavan ile Başkan Erdoğan'ın Şırnak programında görevli polislerin bulunduğu araç çarpıştı.
Kazada polis memuru Fırat Der şehit oldu, 2'si polis 3 kişi de yaralanmıştı.
Kazada yaralanan Polis Memuru İlker Duran da kurtarılamayarak şehit oldu.
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