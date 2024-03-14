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14 Mart 2024 Perşembe 09:58:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 09:58:00

Şırnak'ta kaza geçirmişlerdi... Başkan Erdoğan'ın koruma ekibinden bir polis memuru daha şehit düştü

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan'ın koruma ekibi dün Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit olurken 2 polis yaralanmıştı. Yaralanan Polis Memuru İlker Duran da kurtarılamayarak şehit oldu.

Cizre- Nusaybin kara yolunda karavan ile Başkan Erdoğan'ın Şırnak programında görevli polislerin bulunduğu araç çarpıştı.

Kazada polis memuru Fırat Der şehit oldu, 2'si polis 3 kişi de yaralanmıştı.

Kazada yaralanan Polis Memuru İlker Duran da kurtarılamayarak şehit oldu.

Etiketler : başkan erdoğan koruma ekibi kaza şehit
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