Şırnak'ta kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı
Kaynak: AA
Şırnak'ta kayalıklardan düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Bertür Vadisi'nde Kayaboyun Şelalesi'nin bulunduğu bölgeye arkadaşları ile piknik yapmaya giden Ayhan S., piknik dönüşü Akçay köyü yakınlarındaki kayalık bölgede dengesini kaybederek düştü.
Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından düştüğü yerden alınan Ayhan S., ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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