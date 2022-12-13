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Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten 2'sinin gri kategoride olduğu belirlendi
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13 Aralık 2022 Salı 13:21:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 13:21:00

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten 2'sinin gri kategoride olduğu belirlendi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin terör örgütü PKK'nın gri kategoride aranan sözde yöneticilerinden olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Operasyonu" kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda, Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı bölgesinde 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Etkisizleştirilen teröristlerden birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde "gri" kategoride yer alan örgütün sözde YJA-Star sorumlusu "Sılav Koçer" kod adlı Behiye Kaçar olduğu belirlendi.

Gri kategorideki diğer teröristin ise örgütün sözde özel kuvvetlerinde bulunan "Agit Nizip" kod adlı Yakup Demir olduğu tespit edildi.

ŞEHİT ER AKKUŞ'UN KANI YERDE KALMADI

Terörist Demir'in, 6 Mayıs 2019'da Gabar Dağı Karageçit mevkiinde 6. Piyade Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen operasyonda Piyade Sözleşmeli Er Görkem Akkuş'un şehit edildiği silahlı saldırıya katıldığı belirlendi.

Operasyonların devamında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando Timleri ile çatışmaya giren ve mağarada sıkıştırılan PKK'nın sözde Gabar cephesi Geli takımı sorumlusu "Bermal Zilan" kod adlı Mihriban Sekmen de silah ve teçhizatlarıyla sağ ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli kırsalında terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG tarafından 2017'de düzenlenen birçok silahlı saldırıya katılan söz konusu terörist, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler : içişleri bakanlığı terörist şırnak pkk
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