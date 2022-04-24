İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan "Eren Abluka-5 (Şırnak-Gabar Dağı-Karageçit) Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan" Operasyonu'nda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusundan oluşan 581 personel, 37 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Operasyonun ilk gününde, Şırnak'ta Gabar Dağı Karageçit bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 26 mağara ve 3 sığınakta, 1 el bombası, 3 obüs mühimmatı, 2 el yapımı patlayıcı (EYP), 1 EYP düzeneği, 2 piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla sürdüğü bildirildi.