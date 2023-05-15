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15 Mayıs 2023 Pazartesi 23:32:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 23:32:00

Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Bestler Dereler Aksüt kırsalında J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda 1 terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaldı 82... Şırnak'ta Bestler Dereler Aksüt kırsalında J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteği, JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla gerçekleşen operasyonda 1 terörist etkisiz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde sınırlarımızın içerisinde bir terörist dahi kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Şırnak Bestler Dereler bölgesi İçişleri Bakanlığı
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