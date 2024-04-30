Şırnak'ta askeri araç devrildi! 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Kaynak: AA
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu, 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Askeri araç, Gabar Dağı Pire Tepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.
Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan asker hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.ŞEHİT ATEŞİ ANTALYA'YA DÜŞTÜ
Şehit olan 2 askerden Astsubay Mustafa Şen memleketi Antalya'da toprağa verilecek.
Çakırsöğüt Komando Tugayı'na ait askeri aracın Akçay Askeri Üs bölgesi giden yolda devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in Antalya'nın Manavgat ilçesi Çakış mahallesindeki ailesine acı haber verildi. Şehit evine Türk bayrağı asılırken taziye çadırı kuruldu. Şehit Mustafa Şen'in cenazesinin yarın düzenlenecek askeri törenle Çakış Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
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