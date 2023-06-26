Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 65 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara, 96 elektronik sigara, 75 puro, 17 tabanca namlusu ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.