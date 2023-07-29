Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları ve J-SİHA'ların hava keşif desteği sonucunda Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir grup teröristin barındığının belirlendiğini ve operasyon başlatıldığını belirtti.



ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK����



5️⃣TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️



Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları ve J-SİHA'ların hava keşif desteği sonucunda Şırnak Uludere'de bir grup teröristin barındığı belirlendi ve derhal... pic.twitter.com/AhAHuYLbG0 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 29, 2023

Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarının komutasında, Şırnak İl Jandarma ile Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıkları tarafından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları ve J-SİHA'ların ateş desteğiyle "Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, "Jandarma Özel Operasyon, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Timlerinin katıldığı operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyon devam ediyor. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayan Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.