Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonunda Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamasında, "Cudi'de, terörist barınmayacak. Söylüyorum, Cudi'nin sahibi Sefine'dir. Cudi Dağı Tuşimiya, uzun zamandır. Eren Operasyonlarında Ablukada idi. 3 terörist üç sarı torba... Kahraman Evlatlarımızın eline sağlık." ifadelerini kullandı.
Cudi'de, terörist— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 17, 2022
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Söylüyorum, Cudi'nin sahibi Sefine'dir.
Cudi Dağı Tuşimiya, uzun zamandır
Eren Operasyonlarında Ablukada idi.
ÜÇ TERÖRİST
ÜÇ SARI TORBA...
Kahraman Evlatlarımızın eline sağlık pic.twitter.com/JcKlQfNHqi
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