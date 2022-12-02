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02 Aralık 2022 Cuma 17:35:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 17:35:00

Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında Şırnak'ta hava kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı ile EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı bölgesinde müştereken başlatılan, J-SİHA, PİHA ve Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği, JÖH ve Jandarma Komando timleri ile Güvenlik Korucularının katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"3 TERÖRİST DAHA SARI TORBADA"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, operasyona ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Biraz geç oldu ama güç olmadı. Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla, Şırnak Gabar'da 3 terörist daha torbada, az kaldı." ifadelerini kullandı.

Etiketler : şırnak terörist süleyman soylu
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