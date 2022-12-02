Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında Şırnak'ta hava kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı ile EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı bölgesinde müştereken başlatılan, J-SİHA, PİHA ve Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği, JÖH ve Jandarma Komando timleri ile Güvenlik Korucularının katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Biraz geç oldu ama güç olmadı.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 2, 2022
Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda,
Jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla,
Şırnak Gabar'da
3️⃣ TERÖRİST DAHA
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Az kaldı... pic.twitter.com/PhTE5g0uWF
"3 TERÖRİST DAHA SARI TORBADA"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, operasyona ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Biraz geç oldu ama güç olmadı. Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla, Şırnak Gabar'da 3 terörist daha torbada, az kaldı." ifadelerini kullandı.
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