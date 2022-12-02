Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı ile EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı bölgesinde müştereken başlatılan, J-SİHA, PİHA ve Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği, JÖH ve Jandarma Komando timleri ile Güvenlik Korucularının katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Biraz geç oldu ama güç olmadı.



Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda,

Jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla,

Şırnak Gabar'da

3️⃣ TERÖRİST DAHA

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Az kaldı... pic.twitter.com/PhTE5g0uWF — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 2, 2022

"3 TERÖRİST DAHA SARI TORBADA"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, operasyona ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Biraz geç oldu ama güç olmadı. Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla, Şırnak Gabar'da 3 terörist daha torbada, az kaldı." ifadelerini kullandı.