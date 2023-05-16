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16 Mayıs 2023 Salı 14:20:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 14:20:00

Şırnak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 asker şehit oldu

Kaynak: AA

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Şırnak Bestler Dereler'deki operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 olurken, çıkan çatışmada 3 jandarma personeli şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ağır yaralandı.

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde dün başlatılan operasyon kapsamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 olurken, çıkan çatışmada 3 jandarma personeli şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ağır yaralandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Bestler Dereler bölgesinde J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda dün 1 teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Devam eden operasyon kapsamında, bugün arazi araması sırasında mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandığı belirtilen açıklamada, "Çıkan silahlı çatışma sonucunda, 2 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, operasyonda 3 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 güvenlik korucusunun ağır yaralandığı kaydedilerek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı personele acil şifalar dilendi.

Etiketler : içişleri bakanlığı şırnak şehit operasyon
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