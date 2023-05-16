Şırnak'ta 2 asker şehit oldu

Şırnak'ta 2 asker şehit oldu

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri desteğinde dün icra edilen nokta operasyonunda, 1 PKK terör örgütü mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

3 terörist etkisiz

Devam eden operasyon kapsamında bugün icra edilen arazi araması esnasında mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

Çıkan silahlı çatışma sonucunda; 2 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonda toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, 2 Jandarma personelimiz şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ve 1 Jandarma personeli ağır yaralandı.