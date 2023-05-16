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16 Mayıs 2023 Salı 12:41:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 12:41:00

Şırnak'ta 2 asker şehit oldu

Kaynak: TRT Haber

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Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde arazi araması esnasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 1 asker ve 1 güvenlik korucusu ağır yaralandı.

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri desteğinde dün icra edilen nokta operasyonunda, 1 PKK terör örgütü mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

3 terörist etkisiz

Devam eden operasyon kapsamında bugün icra edilen arazi araması esnasında mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

Çıkan silahlı çatışma sonucunda; 2 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonda toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, 2 Jandarma personelimiz şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ve 1 Jandarma personeli ağır yaralandı.

Etiketler : şırnak asker şehit
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