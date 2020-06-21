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21 Haziran 2020 Pazar 18:48:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 18:53:00

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 sivilin şehit edildiği saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasına akaryakıt taşıyan araca yönelik PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen ve 4 sivilin şehit edildiği saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıntılar az sonra...

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