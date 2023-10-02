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Şırnak Valisi Cevdet Atay, Gabar Dağı'ndaki petrol kuyularında inceleme yaptı
02 Ekim 2023 Pazartesi 21:02:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 21:02:00

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Gabar Dağı'ndaki petrol kuyularında inceleme yaptı

Kaynak: AA

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Şırnak Valisi Cevdet Atay, Gabar Dağı'ndaki petrol kuyularında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Atay, Gabar Dağı'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Şehit Esma Çevik Kampı Yaşam Alanı, Şehit Esma Çevik 17 Nolu Petrol Üretim Kuyusu'nu ziyaret ederek, üretim faaliyetleri ve İl Özel İdaresi tarafından bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Atay, Sırmalı 6 Nolu Jandarma Güvenlik Kulesi'ndeki yapım çalışmalarıyla ilgili de inceleme yaparak, güvenlik güçleriyle görüştü.

Daha sonra Şehit Esma Çevik 5 Nolu Petrol Üretim Kuyusu'na geçen Atay, Gabar - Sırmalı mevkisinde devam eden yol ve altyapı çalışma alanında işçilerle bir araya geldi.

Son olarak Şehit Esma Çevik 25 Nolu Petrol Üretim Kuyusu'nun bulunduğu bölgeye geçen Atay, üretim istasyonundaki çalışanları ziyaret etti.

Vali Atay'a temaslarında, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Özgür Kılıç, TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin ve İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürü Muzaffer Elçi eşlik etti.

Etiketler : Şırnak petrol Gabar Dağı incelemesi Cevdet Atay
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