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30 Ekim 2023 Pazartesi 17:16:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 17:16:00

Şırnak Valiliği'nden 14 bölgede 'özel güvenlik' kararı

Kaynak: İHA

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Şırnak'ta 14 bölge 15 gün süreyle geçici 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Şırnak'ta 14 bölge 15 gün süreyle geçici "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Bestler Dereler Bölgesi, Kurt Dağı Bölgesi, Kureşin Bölgesi, Karaçalı Tepe Bölgesi, Kel Mehmet Dağı Bölgesi, Serin Vadi Bölgesi, 2088 rakım Tepe Bölgesi, Küçük Su Yayla Bölgesi, Gabar Dağı Bölgesi, Altın Dağ Bölgesi, İncebel Dağ Bölgesi, Oymakaya Bölgesi, Tanin Tanin Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 28 Ekim (dâhil) 2023 - 11 Kasım (dâhil) 2023 tarihleri arasında "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi.

Etiketler : Şırnak geçici güvenlik özel bölge
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