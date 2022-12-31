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31 Aralık 2022 Cumartesi 17:35:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 17:35:00

Şırnak petrolde son 30 yılın en yüksek üretim rakamına ulaştı

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye'nin en çok üreten petrol sahası artık Şırnak'ta olduğunu ve Şehit Esma Çevik-7 kuyusunun toplam 7 bin 714 vpe günlük üretime ulaştığını açıkladı. Bakan Dönmez de yaptığı paylaşımda, "Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz kamu+özel günlük 100 bin varil petrol üretim hedefimize adım adım yaklaşıyoruz" dedi.

Şırnak'taki Gabar Dağı... Yıllarca terörle anıldı, artık bambaşka bir konuyla gündemde.

Teröristlerden temizlenen bölgede silah sesleri yerine petrol çıkaran sondaj makinalarının sesi yankılanıyor. Peş peşe açılan kuyulardan adeta siyah altın fışkırıyor.

Çalışmaların devam ettiği Şırnak bölgesi, Türkiye'nin en çok üreten petrol sahası oldu.

TPAO'dan yapılan son açıklamada, Şehit Esma Çevik-7 kuyusunda 1613 vpe ilave üretimle toplam 7714 vpe günlük üretime ulaştığı bildirildi.

"SON 30 YILIN EN YÜKSEK ÜRETİM RAKAMI"

Yapılan açıklamada, "Yılın son gününde 66 bin 639 vpe günlük üretimle son 30 yılın en yüksek üretim rakamına ulaştık" denildi.

"GÜNLÜK 100 BİN VARİL PETROL HEDEFİNE YAKLAŞTIK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük 100 bin varil petrol üretim hedefine yaklaşıldığını belirterek, ekipleri tebrik etti:

"Tebrikler arkadaşlar. Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz kamu+özel günlük 100 bin varil petrol üretim hedefimize adım adım yaklaşıyoruz"

Etiketler : fatih dönmez türkiye yüzyılı petrol üretim
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