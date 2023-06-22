VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa günü 5.428,26 puandan tamamladı
ABD nüfusu giderek yaşlanıyor! Yaş ortalaması tarihi seviyeye çıktı
Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Batı'nın vicdansızlığı! Göçmenler ile elitler arasındaki ayrımcılığa tepki yağıyor
Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
22 Haziran 2023 Perşembe 16:29:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 16:29:00

Şırnak-Beytüşşebap'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde; Şırnak'ta 2 teröristin etkisi hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van İl Jandarma Komutanlığının istihbaratı üzerine Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, "Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" kapsamında, Beytüşşebap ilçesi kırsalında operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yerlikaya, "Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Etiketler : ali yerlikaya jandarma şırnak van pkk/ypg
Orduevinde evlendi

Orduevinde evlendi
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Pınar Deniz: Hayal kurmuyorum, anı yaşıyorum

Pınar Deniz: Hayal kurmuyorum, anı yaşıyorum
Dijitalde zirvede

Dijitalde zirvede
İstanbul'da ‘Hadise' çıktı

İstanbul'da ‘Hadise' çıktı
Festivallerde yarışacak

Festivallerde yarışacak
Tarihi tebrik

Tarihi tebrik
‘Beyaz Gece' buluşması

‘Beyaz Gece' buluşması
Deprem fobisi Urla'ya kaçırdı

Deprem fobisi Urla'ya kaçırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX