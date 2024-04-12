Şırnak artık terörle değil petrolle anılıyor: Günlük üretim 40 bin varili aştı

Şırnak artık terörle değil petrolle anılıyor: Günlük üretim 40 bin varili aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak ziyaretinde açıklamıştı. O hedefe kısa sürede ulaşıldı. Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varilin üzerine çıktı. Şimdi gözler yıllık hedefe çevrildi.

Şırnak yıllarca terörle anıldı, olaylar sebebi ile hep geri planda kaldı. Mehmetçik'in başarılı operasyonları ile terörden arındırılan Şırnak petrol şehrine dönüştü.

Terörden temizlenen Gabar'dan petrol fışkırdı ve günlük üretim 40 bin varilin üzerine çıktı.

HEDEF KUYU SAYISINI 95'E ÇIKARMAK



Şehit Aybüke Yalçın Petrol Üretim Sahasında mesai 7/24 sürüyor. Bölgedeki petrol kuyusu sayısı yıl sonuna kadar 95'e çıkarılacak.

Böylece sadece Gabar'daki petrol üretimi günlük 100 bin varili aşacak. Petrol üretimi kentin ekonomisine de can suyu oluyor. 3 bin kişinin çalıştığı petrol üretim sahasinda istihdam daha da artacak.

Gabar'da çıkarılan petrol, tankerlerle Batman'daki rafineriye gönderiliyor.